La razón por la que Carlota Corredera no volverá a ser madre

Gente

"Sálvame"

Carlota Corredera ha confesado que ella no puede tener más hijos. Tras el anuncio de embarazo de María José Campanario, a los 42 años, la presentadora de televisión y sus colaboradores de “Sálvame” han querido debatir sobre la maternidad tardía en nuestra sociedad. No solo el reloj biológico influye, también la inestabilidad laboral.

En el caso de la presentadora, ella no puede tener más hijos por recomendación médica, pero ha destacado que “en este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes, el reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción”.

Carlota Corredera y su marido, Carlos de la Maza, en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Carlota Corredera ha relatado que ella conoció a su marido a los 36 años y que tuvo a su primera hija a los 42. “Mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia la preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos que puede poner en riesgo la vida del bebé y de la madre) y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo. Me estuve pinchando heparina en el último mes y parece ser que tengo un alto riesgo de preeclampsia en el segundo embarazo”.

Corredera ha revelado ante sus colaboradores sus deseos de ampliar la familia, pero que no piensa poner en riesgo su salud: “La salud es lo primero, ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no puedo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años”.

“Yo decía que en el 2000 iba a tener tres hijos, con 26 años, imaginaos. Los tuve cuando los tuve y tuve la suerte de tener una hija sana”, ha explicado.

“Todas las situaciones son diferentes, Ana Rosa tuvo un embarazo maravilloso con 47 años, hay otras madres que se pasan todo el embarazo en una cama. Durante todo el embarazo la palabra que más me repetían era “un embarazo de riesgo”, al final vives atormentada y con mucho miedo tu sueño de ser madre, como fue mi caso. Ante esta situación de riesgo de preeclampsia, mi salud es lo primero y no voy a ponerle en riesgo”, ha concluido la presentadora