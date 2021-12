Bertín Osborne se pelea en un bar para defender a una víctima de acoso sexual

Gente

La reacción del cantante Bertín Osborne en un bar ante una escena de acoso sexual y laboral de ha hecho viral. En un vídeo, emitido por el programa de Telemadrid “Gente Maravillosa” se ve al presentador defendiendo a la mujer ante una “prueba” preparad. La escena se produjo cuando el presentador estaba comiendo en un restaurante con unos amigos.

En la mesa de al lado había sentada una pareja que por los gestos y la conversación, Osborne dedujo que se trataba de una situación de acoso sexual y laboral, ya que ella era una presunta empleada del hombre, que se estaba propasando con ella, que trataba de arreglar sus papeles al ser cubana.

Ante la violencia de la escena, Bertín Osborne no dudó en intervenir, no sin pedir a sus compañeros que no intervinieran.

El cantante se encaró con el hombre pidiéndole que se disculpara con la mujer: “Oye, tío. ¿Tú no te avergüenzas de lo que estás haciendo? ¡Que te pongas de pie! ¡Pídele perdón por lo que le estás haciendo!” Al ver la reacción del acosador, Bertín le agarró de la pechera y le levantó de la silla amenazándole con “arrancarle la cabeza” si no se disculpaba.

El presunto acosador seguía vacilando al cantante jerezano, lo que llevó al resto de testigos a intervenir para frenar al cantante que quería sacar al hombre del local por la fuerza. Finalmente, fue necesario desvelar a Osborne que se trataba de una cámara oculta del programa que presenta Toñi Moreno.