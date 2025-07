Terelu Campos, ante su miedo a sufrir una enfermedad incapacitante: “Le dije a mi hija que a mí me mate”

Un fin de semana más, el perfil de Terelu Campos en ‘De viernes’ se desdibuja. La colaboradora se pasa al sillón del protagonista para hablar sobre su propia vida personal, después de escuchar el durísimo testimonio de Eugenia Santana, víctima de agresión sexual. La hermana de Carmen Borrego ha sufrido sus propios infiernos y sobre sus problemas ha hablado con la psicóloga Ana Sierra, al servicio del programa de Telecinco para ahondar en los capítulos más complicados de su existencia.

Habla de la muerte de su madre, María Teresa Campos, así como el suicidio de su padre o sus batallas contra el cáncer que, a pesar de haber salido victoriosa, ha dejado huella en ella a nivel físico y también psicológico. “Me sometí a una terapia porque mi paso por ‘Supervivientes’ algo había cambiado en mí. De la mano de la psicóloga vais a conocer una parte de mí que creo que no conocéis y que, a lo mejor, es importante”, adelanta en un vídeo inicial del espacio, donde la colaborado ansía que el público “empatice conmigo”.

Terelu Campos y María Teresa Campos Gtres

Terelu Campos hace terapia con una psicóloga

Uno de los puntos clave de su entrevista con la psicóloga es cuando ha hablado de su batalla contra el cáncer de mama: “Me acostaba con el miedo a que mientras estaba durmiendo se me cayeran los mechones de pelo, eso me generó una inseguridad”. Pero no solo habla de complejos por cómo la medicación y el tratamiento para sanar le hizo engordar como nunca en su vida le había sucedido.

También habla de miedos. El mayor de ellos es que “una enfermedad me conlleve a una incapacitación. Vivir la decadencia acelerada, injusta e incomprensible mental de mi madre, eso me ha provocado muchísimo miedo. Tanto que se lo dije a mi hija, a mí me matas”. No quiere pasar por lo mismo que su madre, pero principalmente no desea que su hija, Alejandra Rubio, tenga que atravesar su mismo dolor. Es por eso que ya tiene planeado su salida llegado el caso: “Le dije a mí me matas. Compro una pastillita, que la tengo guardada y a mí me matas. No quiero pasar por esto, ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto. La peor enfermedad es la que te devora por dentro, tu cerebro. Esto es terrible para quien lo pasa y terrible para quien te quiere”.

Terelu reconoce que ir a ‘Supervivientes’ ha supuesto para ella una “revolución”. Esto le hace echar la mirada atrás y pensar en lo malo que ha pasado, los obstáculos más duros de su vida, pero también en cómo ha salido reforzada de todos ellos. Eso sí, con heridas y cicatrices. “Siempre he tenido una actitud optimista y positiva y eso me ha hecho pensar ‘¿por qué me salvé yo?’ y otras personas a las que he querido, quiero y querré no pudieron hacerlo”. Al ver imágenes de su etapa en tratamiento, no aguanta la mirada a la pantalla: “Detesto verme con peluca, porque me siento disfrazada, pero lo hice por no generar más morbo y pedía que no me preguntaran. Aquello me generó una inseguridad espantosa y sufrimiento”.

Su primer cáncer fue duro, pero no tanto como el segundo, el cual reconoce que “me arrasó la vida”. Primero porque no lo esperaba, pues al ir a una revisión se lo diagnosticaron “con otro nombre y otros apellidos”. Fue ahí cuando apostó por “cortar por lo sano” y optar por una doble mastectomía, “que tuvieron unas consecuencias físicas y psicológicas para interactuar y relacionarme con el género masculino”. De ahí su confesión de que lleva muchos años sin practicar sexo y no le pesa, pues ahora no siente la necesidad de saciar este apetito.