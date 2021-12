“No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad”: El diario secreto de Julián Muñoz verá la luz

Tras el éxito de audiencia de «Rocío, contar la verdad para seguir viva» llega a las pantallas «No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad», la docuserie que protagoniza la ex pareja más mediática de Isabel Pantoja: Julián Muñoz.

El ex alcalde de Marbella, a diferencia de Rocío Carrasco que llevaba casi dos décadas sin hablar, tendrá que ofrecer a la audiencia algo más que su propio testimonio. Todo si quiere acercarse a los datos de «share», que obtuvo el novedoso formato de La Fábrica de la Tele la pasada temporada y que abierto la puerta al nuevo documental de Mandarina, otra de las productoras de confianza de Paolo Vasile.

«La cruda verdad»

No es la primera vez que habla de Isabel Pantoja, su pareja durante casi siete años y la mujer que convirtió un caso de corrupción en uno de los juicios más mediáticos de la historia de España: el «caso Malaya». Desde que la tonadillera rompiera con él en 2009, el ex alcalde no sólo ha concedido varias exclusivas a medios escritos y audiovisuales, también ha publicado sus memorias. Fue en 2014 cuando Julián Muñoz lanzó al mercado «La cruda verdad», su autobiografía, escrita por el periodista Miguel Ángel Ordóñez, experto en el «Caso Malaya» y jefe de prensa del Ayuntamiento de Marbella hasta finales del 2010. Un libro que finalizó «in extremis», días antes de que la Audiencia de Málaga decretase su ingreso en prisión por el «caso Blanqueo» y en el que desgrana, con detalle, sus vivencias en la política junto a Jesús Gil y, por supuesto, su vida amorosa con Maite Zaldívar e Isabel Pantoja.

La cantante Isabel Pantoja (c) junto al alcalde de Marbella, Julián Muñoz (2i), y su esposa Maite (i), asistió como invitada a la izada de bandera que se efectuó hoy en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la festividad del Día de Andalucía. FOTO: AL EFE

En sus memorias se mostró respetuoso y condescendiente con su «gitana». Parecía que seguía enamorado o que, al menos, albergaba ciertas esperanzas de recuperarla. Aunque reconoció que Pantoja le dejó tirado como a un perro, no deja de alabarla y defender su historia de amor. Entonces, en el epílogo final de sus memorias, el ex alcalde justificó su incursión literaria porque ya era «hora de narrar algunas cosas simplemente como las viví, tan diferentes de cómo han sido contadas, aunque sea consciente de que la campaña de desprestigio que he sufrido durante todo este tiempo pueda convertir en un ejercicio inútil todo este esfuerzo por hacer brillar la verdad... De antemano, pido perdón porque se me va a escapar cierto rencor, porque es muy difícil que se te quite el odio habiendo pasado por lo que yo he pasado. Voy a tratar de ser un poco objetivo y no ser vehemente, aunque me resulte difícil».

El político del partido de Jesús Gil siguió escribiendo a diario durante los once años que estuvo en prisión. Solía hacerlo por las mañanas, en los ratos libres que tenía en la cárcel. Frente a las páginas en blanco de su diario, que guardaba en su chabolo, se desnudó como nunca hablando de la madre de sus hijas y su «gitana».

DIA DE ANDALUCIA 2003 EN MARBELLA EN LA IMAGEN EL ALCALDE DE MARBELLA JULIAN MU¿OZ , SU ESPOSA MAITE ZALDIVAR Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA PASEANDO POR LAS CALLES DE MARBELLA KORPA / © KORPA 28/02/2003 MARBELLA *** Local Caption *** DAY OF ANDALUCIA 2003 IN MARBELLA IN THIS PICTURE ( MARBELLA MAYOR JULIAN MU¿OZ MAITE ZALDIVAR , AND SINGER ISABEL PANTOJA FOTO: La Razón (Custom Credit) ©KORPA

El paso por prisión sería una catarsis para el famoso trío de reos. Si en «La cruda verdad» Muñoz aún sentía amor y respeto hacia la cantante sevillana y se mostraba resentido con la madre de sus hijas, dándoles una de cal y otra de arena, su relación con ellas cambiaría radicalmente tras ser encarceladas. Maite acabó perdonando su infidelidad, los desaires a sus hijas y la humillación que sintió al conocer que en su matrimonio eran tres, pero Isabel jamás perdonaría al ex alcalde que la arrastrara hasta la cárcel y acabara con su inigualable carrera artística.

Los folios en blanco se fueron llenando de lágrimas, ira y rencor. En su diario, Julián dejó constancia de esa evolución en sus sentimientos por Pantoja. El atractivo que potencialmente tiene la serie de Muñoz para el espectador es que, por una vez, el ex alcalde vomite su decepción y cuente cómo fue consciente de que Isabel nunca le amó. Tendrá que ser Paloma García-Pelayo la que extraiga estos titulares al ex alcalde que no cuenta con la fuerza narrativa de su ex mujer, Maite Zaldívar. Sorprendentemente para muchos, ella no formará parte de la docuserie.