Lolita Flores desvela el último y reciente mensaje que Isabel Pantoja le envió

Lolita Flores ha vuelto a visitar el plató de ‘Sábado Deluxe’ y lo ha hecho en un momento muy especial. Su hija, Elena Furiase, acaba de anunciar que está esperando otro hijo junto a su marido Gonzalo Sierra, convirtiendo a su madre en abuela por segunda vez.

La cantante de ‘Sarandonga’ está muy emocionada y encantada con la idea de tener otro nieto. De momento, se le cae la baba con el pequeño Noah, y dentro de muy poco serán dos los niños que llenen de alegría a la familia. Como no podía ser de otra forma, la hija de ‘la Faraona’ no pudo evitar pronunciarse sobre uno de los asuntos del momento: la polémica que afronta Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja y su madre doña Ana FOTO: RP ©RADIALPRESS

Aunque Lolita no quiso implicarse en exceso, confirmó que mantiene cierto contacto con la tonadillera y que intercambiaron mensajes no hace mucho. Flores le envió sus condolencias a través de su teléfono móvil tras la muerte de su madre, doña Ana, y por lo visto la reina de Cantora le contesto con unas palabras “muy cariñosas”. De este modo, parece desmentirse la supuesta rivalidad que habría existido entre ellas a raíz de su conexión con Paquirri. Recordemos que Lolita mantuvo una relación con el torero antes de convertirse en el marido de Pantoja.

Problemas de salud

Pero Lolita Flores profundizó más en los problemas de salud que ha sufrido este año y que la han llevado a cancelar varios compromisos profesionales. La cantante tuvo que ausentarse en algunas funciones de su obra de teatro, ‘Llévame hasta el cielo’, e incluso en varias grabaciones de ‘Tu cara me suena’. “Me dio un ataque de ciática muy fuerte y el médico me encontró artrosis en el coxis y escoliosis en la columna y eso me pinzaba en nervio ciático”, reveló en ‘Sábado Deluxe’.

Lolita FOTO: David Oller Europa Press

Por fortuna, Lolita ya ha puesto solución a esta dolencia y parece que su recuperación está cerca: “Ahora tengo un entrenador que me está poniendo la espalda en su sitio”. Sin embargo, lo peor para ella estaba por llegar... Poco después sufrió una bronquitis tan fuerte que necesitó reposar en la cama y tomar antibióticos durante dos semanas.

Por si todo esta fuera poco, Lolita ha perdido parte de la visión de un ojo porque se le ha desprendido el humor vítreo, un líquido gelatinoso que rellena el espacio localizado entre la parte interna de la retina y la superficie posterior del cristalino. Los médicos le han mandado tratamiento y le han pedido paciencia hasta que vuelva a a ver con normalidad.

Aun así, Lolita afronta la vida con energía y, como se ha comentado anteriormente, muchas ganas de convertirse en abuela por segunda vez.