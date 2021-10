Lolita Flores no está abierta al amor, “ni para cantarlo siquiera”

Gente

Esta noche se estrena, en Movistar+ ‘Lola’, una serie documental de cuatro capítulos y 50 minutos de duración, que supone el relato definitivo de la vida de la inolvidable ‘Faraona’. Una mujer que vivió, amó y disfrutó como la que más, fuerte, valiente y libre, que rompió barreras y que a día de hoy, 25 años después de su muerte, continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones. Por ello, anoche tuvo lugar el photocall de la serie que promete convertirse en una de las más vistas de la temporada; y como no podía ser de otra manera, Lolita no pudo faltar a la cita.

Emocionada por el estreno de esta serie, Lolita confesaba que vamos a descubrir a “una Lola especial, mucho más humana, los que ya la conocían vamos a descubrir imágenes que no sabíamos que existían e impresionarnos con lo que habla la gente joven de ella. Pero yo no la voy a descubrir porque la conocía muy bien”, y confesó que el consejo que le dio su madre fue que fuese ella siempre.

La cantante Lolita, hija de Lola Flores, posa a su llegada al estreno del documental "Lola", hoy miércoles en la Fundación Pons, en Madrid. FOTO: Kiko Huesca EFE

Actualmente la actriz se encuentra fuera de los escenarios, ya que un problema de ciática le hizo posponer su gira de teatro de la obra ‘Llévame hasta el cielo’ junto a Luis Mottola, hasta el nuevo año. “Yo padezco ciática y con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho sin parar, fui a hacerme una resonancia y tengo un problema de lumbares que me coge el nervio ciático y me he tenido que poner esta fajita. Ha sido también mucho coche, mucho tren, el ser productora también te pasa factura”, confesaba recientemente a Chance. Anoche nos confesó que se encuentra recuperándose de la dolencia y que prevé volver a los escenarios en el año próximo para finalizar las dos funciones que quedan del tour.

Al margen de su vida profesional, cuando le preguntamos a Lolita por temas sentimentales... ¡huye! Y reveló entre risas que no está abierta al amor, “ni para cantarlo siquiera”.

Pero si hay un gran amor en estos momentos en la vida de la actriz, ese es su nieto Noah, el hijo de Elena Furiase y Gonzalo Sierra que acaba de cumplir tres años, y que ha traído felicidad a la familia Flores que todavía tiene presente la íntima y selecta boda de estos, celebrada hace tan solo un mes en Vejer de la Frontera, en Cádiz.