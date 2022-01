El resurgir mediático de Julián Muñoz en su momento personal más duro

El regreso del exalcalde de Marbella a los medios, gracias al documental que protagoniza en Telecinco, llega en su peor momento personal, tras conocerse que su hija menor, Elia, padece un cáncer. La noticia fue confirmada esta misma semana por su madre, Maite Zaldívar, que prefirió «acabar con las especulaciones y los rumores sobre una enfermedad que nos ha dejado a todos devastados». Elia, de 40 años, casada y madre de una niña, ya ha recibido la primera sesión de quimioterapia y la familia espera que los resultados del tratamiento sean esperanzadores. Según asegura Maite, «está en las mejores manos, en las de uno de los mejores oncólogos de España», que trabaja en el hospital público Costa del Sol, sito en la ciudad de Marbella.

No es el único revés de salud que ha sufrido la familia en los últimos años. La propia Elia se quedó ciega por un virus que despertó tras el estrés que le ocasionó el calvario mediático y judicial que pasó a raíz del caso Malaya. Y si las múltiples patologías incurables que sufre Julián Muñoz, que le permitieron abandonar la cárcel antes de cumplir su condena de 20 años, son la causa de su extrema delgadez, no es por la vida de ninguno de ellos por la que, hace tres meses, rezaban los Muñoz-Zaldívar.

Así, no es de extrañar que en las circunstancias en las que se rodó la entrevista a Julián Muñoz, realizada por Paloma García-Pelayo y Santi Acosta, el exalcalde haya querido entonar el «mea culpa», rendir tributo a sus hijas, avergonzarse de su amor por la tonadillera y arrepentirse de su comportamiento como alcalde y del daño causado a su familia, incluyendo a su exmujer, Maite Zaldívar.

Elia Muñoz, Mayte Zaldívar y Julián Muñoz FOTO: Gtres

Sus años en en prisión

El documental comienza con la lectura de lo que el exalcalde escribió durante su estancia en la cárcel: unas notas manuscritas a las que pone voz el propio Julián Muñoz y en las que queda patente la evolución de sus sentimientos. Del amor y pasión que sentía por Isabel Pantoja y que describe como una adicción, al dolor y decepción que supuso para él darse cuenta de que la tonadillera, en realidad, no le amaba: «Me obsesioné con ella, 24 horas al día pensando en ella, era una adicción y eso terminó por destruirme».

Releyendo sus escritos, el que fuera diputado del GIL no puede evitar avergonzarse: «Me produce vergüenza y rabia el haber querido a una persona tanto». El exconvicto desvela que llegó a «casarse» con Isabel Pantoja haciendo uso de sus prerrogativas como alcalde: «Como entonces, al ser alcalde, yo podía celebrar ceremonias. Un día, estando en la habitación, firmamos un documento como que estábamos casados. No sé dónde está ese papel, y además tampoco me importa». Aunque el enlace no tenía validez legal, es una prueba más del amor que entonces sentía por Isabel Pantoja, su gitana.

Asegura que todo lo que hizo entonces contra Jesús Gil, quien fuera alcalde de Marbella entre los años 1991 y 2002, fue consecuencia del endiosamiento: «Con Isabel Pantoja me sentía un Dios». Muñoz sigue manteniendo el mismo discurso exculpatorio en lo relativo al delito de blanqueo de dinero que llevó a la cárcel a las dos mujeres de su vida, Maite e Isabel: «Isabel me salió muy cara, pero yo no soy el culpable de que haya ido a la cárcel».

Aun así, niega haber comprado las dos casas que llegó a tener la tonadillera a su nombre en Marbella: «Se podría considerar un regalo –reconoce– el descuento que le conseguí que le hiciera Aifos, del 50 % en la compra del apartamento de Guadalpín».

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU NOVIO JULIAN MUÑOZ POR LAS CALLES DE SEVILLA KORPA / © KORPA 02/09/03 MARBELLA FOTO: La Razón (Custom Credit) ©KORPA

650 millones de pesetas

Asegura que Isabel se empeñó en comprar «por sus cojones» el chalé de La Pera, la prestigiosa urbanización marbellí donde la pareja vivió su romance, por 650 millones de pesetas, y que fue Manolo Calle quién gestionó que le dieran una hipoteca en Banif por el 100 % del capital.

En este asunto, a pesar de las contradicciones que mantiene a lo largo de la entrevista en las que se refiere a la mansión como a «mi casa», mantiene la misma versión que Isabel Pantoja ofreció en los tribunales. Y es que, a pesar de la crudeza con la que describe en lo personal a la madre de Kiko Rivera, no así a la de sus hijas, hay pactos que le impiden relatar la verdad sobre el blanqueo de capitales que le sentó en el banquillo junto a la cantante, su hija, su exmujer, su excuñado y algunos amigos.

Será en el segundo y último capítulo, que se emitirá el próximo viernes, dónde se adentrará en su faceta como alcalde, que terminó en agosto de 2003, derrocado por una moción de censura al declarar la guerra a Jesús Gil y a Juan Antonio Roca, verdaderos artífices del expolio a la ciudad de Marbella. La ambición política de Julián Muñoz, espoleada por Isabel Pantoja, dio origen al Caso Malaya que marcó el principio del fin del gilismo y de una era de corrupción en la Costa del Sol.