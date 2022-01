Así fueron los vis a vis entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja

La tonadillera se resistió durante meses a visitar a Julián en la cárcel. A pesar de que “le quería más que a mí”, ella quiso evitar su imagen entrando en prisión, aunque fuera de visita. El ex alcalde se lo pidió encarecidamente durante meses hasta que, harto de esperar, se enfadó con ella. Así lo ha reconocido el ex de Maite Zaldívar en el primer capítulo de la docuserie que se emite esta noche en Telecinco: “Yo sé que no vas a venir y yo necesito verte. ¿Vienes o no? Me he puesto un poco nervioso. Lo reconozco. ¿Sí o no? Me ha dicho no estoy bien, no me encuentro bien. A ver a mediados de mes. Tengo 60 coches en la puerta que me van a seguir y me voy a tener que volver. Mejor que no. Déjalo cariño, no vengas”.

En el primer vis a vis con Isabel Pantoja intimaron. En el segundo, no

En los tres años que el alcalde estuvo en prisión mientras fue pareja de Isabel Pantoja, el contacto entre ambos se limitó a las cinco llamadas de 5 minutos que pueden hacer los reos, dos encuentros íntimos en la cárcel y el que se produjo durante su primer permiso carcelario. Ahora, por primera vez en “‘No es hora de la venganza, es la hora de la verdad’, la entrevista realizada por Paloma García-Pelayo a Julián Muñoz, habla de lo mal que lo pasó ante el escaso interés de la artista por verle desde que ingresara en prisión preventiva.

97 días después de ser encarcelado, Isabel Pantoja acudió a la cárcel de Jaén para mantener un vis a vis con Julián Muñoz que acaparó todo el interés mediático. La artista, encerrada en la finca Cantora, desde la redada que llevó a su novio a la celda en julio de 2006, llegó seguida de decenas de periodistas y cámaras de televisión.

Julián Muñoz FOTO: Mediaset

Era un encuentro muy deseado y Julián estaba muy nervioso, cuidando hasta el último detalle para que todo saliera bien. Así ha recordado los momentos previos a la visita de su pareja: “Te quieres poner tus mejores galas. Imagínate en la cárcel las galas que tenemos. Te miras al espejo 20 veces, te echas colonia y vas, dentro de lo que tenía ahí, iba impecable. Tenía muchos nervios”.

“La verdad es que la primera vez fue emocionante. Creo que le pasaron a ella primero en la habitación y después pasé yo-rememora Julián en la entrevista. Le di un abrazo enorme. Un abrazo infinito y llanto. Emocionante. Hacía mucho tiempo que no la veía. Llevaba yo en la cárcel cuatro o cinco meses y no había ido nunca”, relata el que fuera alcalde de Marbella. A la pregunta de Paloma García Pelayo sobre si intimaron aquel día, Julián ha sido claro, entrando en detalles nunca antes contados de aquel emocionante encuentro.

“Pues sí, hubo una relación. Imagínate. La relación en un cuarto pequeño, con las sábanas blancas…Eran unas habitaciones que tenían una cama y un cuarto de baño. Eso sí, muy limpias. Y donde, depende, puedes mantener relaciones íntimas o puedes estar hablando o puedes estar besándote. En los vis a vis íntimos suele ocurrir que intimas con la persona. Vamos, que te acuestas con ella”, reconoce.

Isabel Pantoja volvió a verle para pedirle explicaciones

Si la primera visita la recuerda con cariño, pasión y emoción, no así la segunda, en la que hubo un abismo en sus emociones y sentimientos. Tanto es así, que la describe como una “visita de negocios”. Y es que, a pesar de que se lo pidió en muchas ocasiones, ella no volvió a verle hasta que sale a la luz que Julián Muñoz había transferido a su ex mujer 400.000 euros. Este dinero, que Muñoz siempre negó haber dado a Maite Zaldívar, acabaría con la madre de sus hijas entre rejas y con la relación con la artista que emitió un comunicado en el que aseguraba que, si esto era cierto, ella había sido una víctima de los engaños de Julián Muñoz.

Isabel Pantoja a su entrada en la cárcel

Tras el comunicado de la cantante, se especuló sobre una posible ruptura de la pareja, algo que ella negó. Ella fue a verle una última vez el día del 58 cumpleaños del reo. En aquella ocasión, la llegada inesperada de Isabel Pantoja a la cárcel provocó que se quedaran sin vis a vis las hermanas de Julián, las únicas que le visitaban todas las semanas.