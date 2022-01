Detectan un tumor a Elia, hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldivar: “Está recibiendo quimioterapia”

Tiempos complicados para los Muñoz-Zaldívar. Durante la tarde de este lunes, Mayte Zaldívar contaba en ‘Sálvame’ el por qué de su angustia en los últimos tiempos: “Es algo que me arrea el corazón. Es algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”, deslizaba la archienemiga de Isabel Pantoja sin querer entrar en detalles sobre el motivo por el que se encuentra así.

Sin embargo, un decidido Kiko Matamoros daba un paso al frente en directo y, con la autorización de la protagonista, desvelaba el verdadero motivo por el que atraviesa un duro bache: “Mayte está en un momento anímico bastante duro. Está personalmente muy tocada. Es un problema que afecta a una de sus hijas. Se le ha detectado un tumor. Ha empezado ya el tratamiento. Ya está recibiendo quimioterapia”, ha contado el colaborador. Se trata de Elia, hija común de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

Elia Muñoz Zaldívar en una imagen de archivo FOTO: KLA GTRES

Para tranquilizar al entorno más cercano de la protagonista, Matamoros ha deslizado lo siguiente: “Las primeras noticias son positivas… La detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá. Yo entiendo su preocupación, pero le he dicho que tiene que dar gracias a Dios. Su hija tiene 40 años recién cumplidos. Es una mala edad para este tipo de tumores. Porque por su propia juventud se potencia el desarrollo, pero si lo coges a tiempo también la naturaleza es más fuerte para soportar un tratamiento más agresivo y poder tener una recuperación positiva», concluye el tertuliano de ‘Sálvame’.