El incierto futuro de Paz Padilla en ‘Sálvame’ tras su enfrentamiento con Belén Esteban

Ya han pasado una semana desde que en ‘Sálvame’ se produjera uno de los enfrentamientos más encarnizados que se recuerdan. Belén Esteban y Paz Padilla se enzarzaban en una bronca a consecuencia de las desafortunadas palabras de la presentadora sobre las vacunas contra el coronavirus, y tras un tenso cruce de acusaciones, la humorista gaditana abandonó el plató del magacín al grito de “estoy flipando, yo paso”. Desde entonces, no se la ha vuelto a ver por el programa y, según ha publicado la revista ‘Lecturas’, es muy probable que nunca más regrese al que ha sido su trabajo durante más de diez años.

Al parecer, aunque sus jefes le están pidiendo que reflexione y sopese volver a ‘Sálvame’, Paz Padilla habría salido tan escaldada de su bronca con Belén Esteban que, por ahora, ni se plantea retomar su puesto de presentadora en el programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla. “Los responsables quieren que se replantee la situación y regrese, algo que parece que no está dispuesta a hacer”, cuentan desde la mencionada revista.

Por otra parte, Belén Esteban sorprendió hace pocos días confirmando que ha pedido a sus jefes de ‘Sálvame’ no coincidir con determinadas personas en el programa. Aunque asegura que no ha vetado a nadie, sí reconoce que prefiere no ir a trabajar cuando ciertos compañeros estén presentes en el plató. Aunque la de Paracuellos no dio nombres, muchos sobreentendieron que se refería a Paz Padilla, a la que no ha vuelto a referirse desde aquella fatídica jornada en el magacín de Telecinco.

Paz Padilla y Belén Esteban FOTO: Mediaset

Lo cierto es que la relación de Paz Padilla con algunos compañeros de ‘Sálvame’ siempre ha sido complicada. Es un secreto a voces que determinados colaboradores no simpatizan con ella, y por lo visto Belén Esteban es una de ellas. Aunque fueron sus comentarios sobre las vacunas contra el coronavirus los que encendieron la mecha, la de Paracuellos nunca ha disimulado sus diferencias con la humorista.

De hecho, en 2017 se produjo otra gran bronca entre ellas en pleno directo, aunque en aquella ocasión fue Belén Esteban la que abandonó el plató de ‘Sálvame’ después de que Paz Padilla le interpelara: “Quilla, ¿tú eres tonta?”. Fue entonces cuando se descubrió que la relación entre la colaboradora y la presentadora no era del todo cordial, y a juzgar por los últimos acontecimientos, no parece que la situación haya ido a mejor con el paso del tiempo.