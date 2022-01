Belén Esteban se sincera: de su inminente marcha de ‘Sálvame’ a la bronca con Paz Padilla

Belén Esteban regresó ayer al plató de ‘Sábado Deluxe’, pero no lo hizo en calidad de colaboradora, sino de entrevistada. La llamada princesa del pueblo se sometió al riguroso polígrafo de Conchita y se sinceró sobre algunas cuestiones, como su continuidad en ‘Sálvame’. La de Paracuellos lleva ligada al formato estrella de Telecinco desde sus inicios allá por el año 2009, pero parece que su matrimonio con el magacín está a punto de terminar. Así lo confesó ella misma cuando se le preguntó al respecto: “Ya me queda muy poco...”. De hecho, la tertuliana ha dejado claro que si no ha dejado ya puesto de trabajo ha sido por su familia.

“Si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a mi hija le encanta que esté en ‘Sálvame’. Ella vive fuera y ve que no estoy en casa... La casa se me cae encima, pero a mí ya me queda poco”, recalcó Belén Esteban en una de sus noches más sinceras en ‘Sábado Deluxe’. Eso sí, la colaboradora quiso dejar claro que la cuestión económica no ha sido un problema para ella y que siempre se ha sentido muy arropada por sus superiores.

Belén Esteban en 'Sábado Deluxe' FOTO: La Razón Mediaset

“Por lo que menos he discutido con mis jefes ha sido por dinero. Me siento valorada y bien pagada, tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien”, aclaró Belén Esteban. Además, especificó que, pese a su anuncio, su marcha de ‘Sálvame’ no será inminente. “Pero no será en estos meses, de hecho acabo de renovar con La Fábrica de la Tele, en la que llevo 12 años”. Del mismo modo, la colaboradora manifestó su intención de retirarse definitivamente del panorama mediático, sin planes de volver a corto o medio plazo: “El día que me vaya de la tele, será porque me voy de la tele. Estoy muy cansada”.

Belén Esteban señaló que la razón de más peso que la ha llevado a tomar esta decisión es la necesidad de pasar más tiempo con su madre. La mujer vive en Benidorm y a la de Paracuellos le gustaría tener más tiempo para ir a visitarla, sobre todo ahora que, por lo visto, no atraviesa por su mejor momento de salud: “Me lo tengo que plantear poco a poco, pero ya mucho no me queda. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría. Mi madre ahora me necesita más y también estoy con mi empresa, voy a sacar más cosas...”.

Su bronca con Paz Padilla

Como no podía ser de otra forma, Belén Esteban se sinceró también sobre su pasada bronca con Paz Padilla, un enfrentamiento histórico que terminó con la presentadora abandonando ‘Sálvame’ en pleno directo. La colaboradora lamentó que se sintió “sola”, aunque no esperaba que sus compañeros la apoyaran “porque eso era una cosa de Paz y mía”.

Paz Padilla y Belén Esteban en el momento de su enfrentamiento en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Sin embargo, tanto Kiko Matamoros como Jorge Javier Vázquez le hicieron ver que, aunque muchos guardaran silencio durante el momento de máxima tensión, en realidad la apoyaban a ella. “De manera muy clara, muchos se posicionaron a tu lado”, sentenció el de Badalona.