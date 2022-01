Enfrentamiento histórico en ‘Telecinco: Paz Padilla y Belén Esteban abandonan ‘Sálvame’ tras una fuerte discusión

Todo hacía presagiar que la tarde de este jueves en ‘Sálvame’ sería, cuánto menos, complicada para Paz Padilla y Belén Esteban. La de Paracuellos ha recriminado durante esta última semana las palabras de la humorista gaditana sobre las vacunas contra el coronavirus.

Ambas por fin han coincidido en el programa Telecinco y han aprovechado para decirse todo lo que piensan. Lo que nadie imaginaba es que el asunto terminaría en lágrimas y en con dos ausencias en plató.

Paz Padilla y Belén Esteban FOTO: Mediaset

La presentadora fue la encargada de iniciar la conversación para explicar el por qué de sus polémicas declaraciones en un directo de Instagram que compartió con Anne Igartiburu y María del Monte: “Yo lo que hablaba es de que por mucho que tengas las vacunas, que la gente no se relajara por mucho que tengas el pasaporte covid porque te podías infectar, con el pasaporte y las vacunas. No soy negacionista”, ha comenzado diciendo.

Por su parte, Belén Esteban se mostraba cauta pero sincera asegurando lo siguiente: “Te respeto pero no me creo lo que estás diciendo. Has metido la pata hasta dentro y no sabes cómo cambiar. Quizá estoy equivocada…”. Ante estas palabras, Paz reaccionaba: “Porque tú lo digas, estoy flipando y estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto”, le reprochaba mientras se escuchaba a Kiko Hernández de fondo diciendo que “si creyera en eso se habría vacunado”, dando a entender que no lo ha hecho.

📹Paz Padilla abandona el plató de 'Sálvame' después de hablar sobre su vídeo sobre el Covid y de que Belén Esteban opine que Paz no cree en las vacunas #yoceosalvame pic.twitter.com/nxzbtalf9L — Tweets de tele (@teletuits) January 20, 2022

Visiblemente alterada, la ex de Jesulín de Ubrique comenzaba a perder los nervios: “La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo, no me eches a mí la culpa. A mí no me digas nada. Las caras de Anne y María eran un poema”. Segundos después, y con el ambiente más tenso que nunca, Paz Padilla abandonaba el plató de ‘Sálvame’ rota de dolor y sin parar de llorar. Belén también lo ha hecho.

Ahora tan solo queda esperar a que ambas pudieran reflexionar sobre el ocurrido para solucionar sus diferencias públicamente.