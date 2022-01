Paz Padilla reaparece tras sus polémicas declaraciones contra las vacunas

Dos días antes de presentar la noche más especial del año, las Campanadas 2022, Paz Padilla protagonizó unas polémicas declaraciones contra las vacunas de la Covid, por las que recibió un gran número de críticas de seguidores y compañeros de profesión, como fue el caso de Belén Esteban, que no reprimió sus palabras en redes sociales: “Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar”.

En un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, la presentadora confesó que había estado aislada porque ella también se contagió: “Ha sido muy triste, no sé cómo lo he pillado, ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos”. La actriz explicó apenada que se trataba del segundo año que no ha podido cenar con su familia: “Estaba cenando sola, fue muy triste”. Pero la conversación entre la tres no quedó ahí y es que Paz Padilla pronunció unas palabras que rápidamente le convertieron en Trending Topic en redes sociales. La presentadora de ‘Sálvame’ aseguraba que creía que “las vacunas no sirven para nada” ya que, al haber mutado el virus, “aunque te metan una proteína entra por otro lado y te infectas así que da igual que te pongas dos, tres o más”.

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF



pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

“Lo bueno es que en África se ha contagiado tanta gente y hay tanta gente inmunizada ya que hay pocos con Covid y se cree que ese será el final del Covid”, añadía durante el directo en Instagram. Unas declaraciones polémicas que no pudieron enturbiar su Nochevieja en Telecinco y por las que no se ha pronunciado hasta el momento.

Pero pasada la tormenta, la presentadora ha reaparecido en redes sociales donde ha mostrado su tranquilas vacaciones de Navidad en Zahara de los Atunes, en Cádiz, donde coge energía para afrontar este nuevo año: “Me recarga las pilas #zaharadelosatunes y su puesta de sol”, ha escrito junto a varias fotografías.