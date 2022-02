Rosa Benito desprecia la llamada de “auxilio” de su ex marido Amador Mohedano

Que dura es la soledad cuando se ama y no es correspondido. Y eso le ocurre a Amador Mohedano con la madre de sus hijos. Rosa Benito se ríe de las llamadas de “auxilio” del hermano de la fallecida Rocío Jurado, en cierto modo desprecia sus deseos de iniciar un acercamiento que abra las puertas a un reencuentro emocional.

En Chipiona, los amigos de Mohedano están preocupados por él, le ven triste y taciturno, apenas sale de su pequeña finca y, muchas veces, tiene como únicos compañeros a sus perros.

Si a Isabel Pantoja le vieron hablando con los gatos de su finca con la mirada perdida y desasosegada, Amador hace lo propio con sus canes, amigos fieles e incondicionales, incapaces de traicionarle, como ya hicieron en el pasado algunas de sus amistades.

Amador Mohedano en el homenaje por el 77º cumpleaños de su hermana Rocío Jurado FOTO: G3 GTRES

La guerra mediático familiar, el enfrentamiento con su sobrina, sus primas chipioneras, el intrigante Fidel Albiac… le está afectando demasiado. Intenta poner al mal tiempo buena cara, pero los que se encuentran a su alrededor saben perfectamente que sus risas son pura fachada. Finge bien, pero la procesión va por dentro.

Y para más inri, Rosa le ignora porque piensa que con él, cualquier tiempo pasado fue peor, y no valora lo más mínimo la posibilidad de acudir al auxilio de sus soledades. Le respeta, porque es el padre de sus hijos, pero no desea alimentar esperanzas vanas. La “venenito”, como se la conoce en “Sálvame”, se esconde ante los sentimientos que le demuestra públicamente su ex marido.