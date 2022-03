Lo que verdaderamente sucede con la boda de Antonio David Flores y Marta Riesco

A principios del mes de marzo, Carmen Borrego contó en exclusiva en ‘Sálvame’ las intenciones de Marta Riesco con Antonio David Flores: “Ella va contando por los pasillos de Mediaset que se va a casar y que va a tener hijos con él”. Unas declaraciones sorprendentes, y más aún porque, por aquel entonces, todo apuntaba a que la pareja había terminado con su relación sentimental. En ese momento, la periodista salió al paso de estas informaciones asegurando públicamente que por el momento descartaba dar el paso de pasar por al altar, pese a haber confesado que “está enamorada de Antonio David”. Eso sí, no negó en ningún momento que es algo que sí le gustaría porque así lo siente.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Mediaset

Sin que nadie le preguntara por el tema, este lunes por la tarde Marta Riesco ha confesado lo siguiente en ‘Ya son las Ocho’, programa en el que colabora: “Me encantaría casarme en la playa”. Una afirmación que ha llegado a colación de la exclusiva y lujosa mansión que Donald Trump ha puesto en venta. La protagonista no ha querido dar fecha ni lugar, pero los rumores sobre esta posible boda siguen cobrando una gran relevancia pública.

La realidad es que sus deseos no se podrán convertir en realidad, al menos por el momento. El divorcio entre el ex guardia civil y Olga Moreno es todavía una incógnita que no entra entre sus planes inmediatos, por lo que las intenciones de dar un paso más, en el caso de que eso se haya dado así, se quedarán, por el momento, en eso, en intenciones.

A pesar de que Marta Riesco ha repetido en varias ocasiones que quiere ser conocida y reconocida por su trabajo, lo cierto es que lo que más interés está generando es su vida personal, además de su vuelta al mundo de la música con su canción ‘No tengas miedo’.

Todo parecía indicar a que el rumbo profesional de Marta Riesco podría haberse visto resentido tras su cuestionada gestión de los acontecimientos a nivel público, pero en estos momentos su presencia en televisión es mucho mayor a la que tenía meses atrás, y ha conseguido que la canción que sacó al mercado cuando tenía 18 años esté presente en todas las plataformas digitales.