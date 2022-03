Rocío Flores, a Ana María Aldón: “La que ha opinado cosas de mi vida que no sabes eres tú”

Rocío Flores ha reaparecido hoy en “El Programa de Ana Rosa” después de que la polémica sobre la relación entre Ana María Aldón y Ortega Cano le haya salpicado en los últimos días. En alguna ocasión, la hija de Rocío Carrasco ha hablado de la diseñadora y el torero lo que no siempre ha sido bien recibido.

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

La colaboradora de “Viva la Vida” aludió a Ro señalando que le sorprendía que no hablara de su vida y sí lo hiciera de su matrimonio con Ortega Cano, “pero respeto la opinión de todo el mundo”. Unas palabras a las que hoy la hija de Antonio David Flores ha respondido.

“Ana, con todo el cariño, te digo que mi pareja hasta día de hoy no es un personaje porque así lo ha decidido ni es una persona que trabaje en televisión porque así lo ha decidido”, ha sido su respuesta a la mujer de Ortega Cano. Algo a lo que ha añadido que “yo trabajo en televisión pero me merezco y tengo derecho a tener mi relación en mi intimidad”.

Rocío Flores y Manuel Bedmar FOTO: @rotrece Instagram

Pero ahí no ha acabado el tema. Todavía quedaba un reproche más. “Si te refieres a hablar de mis cosas, de ciertos temas personales de los que ha opinado todo el mundo incluso tú, te dice que la que ha opinado de cosas de mi vida que no sabe eres tú, no soy yo”. No sería de extrañar, y casi se espera, que Ana María Aldón responda a Ro.