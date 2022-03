La nueva faceta de Marta Riesco: lanza su primer single, ‘No tengas miedo’

Marta Riesco vuelve a copar titulares de la Prensa, pero esta vez nada tiene que ver con su pareja, Antonio David Flores. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha lanzado a una nueva aventura, que nada tiene que ver con el periodismo, y ha decidido cumplir su sueño musical lanzando su primer single ‘No tengas miedo’.

Se trata de una canción que compuso con 18 años cuando su sueño era ser cantante y ganar Eurovisión, y que ahora, 15 años después ha grabado con ilusión para todos sus fans. Un auténtico bombazo que nos ha pillado completamente desprevenidos y que la propia protagonista ha querido compartir en redes sociales.

“Hay un dicho que me encanta, ‘Mala suerte, buena suerte. ¿Quién lo sabe?’. Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción”, comienza su post.

“Hice esta canción con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur, que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba”, añade.

“No tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis”

“15 años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, ‘No tengas miedo’. Y es cuando empecé a disfrutar con vuestros vídeos y bailes. Me emociona que digáis que os sentís identificad@s con ella”, cuenta, “de repente hace unos días, sonó el teléfono era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto muy pronto…la sorpresa que esperabais… Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis…”.

Y es que como bien dice la canción, Marta Riesco no tiene miedo a ser quien es y disfruta de su nueva etapa con la misma ilusión que hace 15 años.