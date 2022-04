Paz Padilla se confiesa sobre un nuevo amor tras la muerte de su marido

Ya han pasado casi dos años desde que Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla, perdió la vida a consecuencia de un tumor cerebral. Aunque su fallecimiento hundió a la presentadora en una profunda pena, la gaditana supo reponerse gracias al humor y al amor con el que recuerda al hombre de su vida, tal y como ella misma explicó en su libro y posterior obra de teatro, ‘El humor de mi vida’. Ahora, la actriz se ha confesado con María Casado en ‘Las tres puertas’ sobre su situación sentimental y la posibilidad de volver a tener una relación con otro hombre.

En este sentido, Paz Padilla no descarta volver a comprometerse con alguien en el futuro. “Si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir... Será diferente porque no hay dos amores iguales”, señala la que fuera presentadora de ‘Sálvame’, poniendo de ejemplo a su propia familia: “Mi madre tuvo siete hijos, ¿qué pasa, que por tener siete ya no quiere al primero?”. Además, la gaditana recuerda que el amor no se reduce solo a encontrar una pareja: “Puede ser una puesta de sol o tomar algo con amigos. Ver a tu hija crecer, ser feliz escribiendo o si un hombre te acaricia o te besa. ¿Por qué voy a negarme vivir eso?”.

Paz Padilla y su marido FOTO: La Razón (Custom Credit)

Además, Paz Padilla reconoce que sigue llorando la pérdida de su marido Antonio, en quien piensa a diario, aunque lo hace recurriendo a sentimientos positivos. “He aprendido que aceptar no es olvidar, y recordar con amor y no con angustia. He sido tremendamente feliz con mi madre y con mi Antonio”, expone la gaditana. Según su punto de vista, su camino se unió al de su difunto esposo para hacerle más llevadero el camino hacia la muerte. “Aquí hemos venido a perderlo todo. Sé que aparecí en la vida de Antonio para ayudarle a morir... Pero cuando él se va, pienso: ‘si me hundo, él se sentiría triste, y tampoco puedo por mi familia’. Tenía que ser un ejemplo para mi hija”, recalca.

Lo cierto es que su visión sobre la muerte ha despertado cierta controversia entre la opinión pública. Mientras que unos aplauden su forma de entender el fallecimiento de un ser querido, otros consideran que intenta imponer su pensamiento y no respeta a otras personas que quieren llevar su luto de forma más tradicional.