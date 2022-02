Anna Ferrer, muy contenta con el resultado de su rinoplastia: “Lo veo súper natural”

Anna Ferrer está viviendo uno de sus mejores momentos personales, sobre todo por el resultado de la rinoplastia que se ha realizado hace unas semanas, además de por todos los logros profesionales que está teniendo. La hija de Paz Padilla, a sus 24 años, es completamente independiente y ya está viviendo con su novio Iván, con el que le vemos en muchos stories y nos damos cuenta la bonita relación que tienen.

La influencer ha confesado a EP que está súper contenta con el resultado de la rinoplastia: “Yo súper, lo veo súper natural, poco cambio, así que estoy súper contenta”, pero nos ha hecho hincapié en lo importante que es cuidarse por dentro: “Hay que cuidarse por dentro y por fuera, yo creo que ese es el error, hay que cuidarse para uno mismo. Es importante dedicarse tiempo y hablarnos bien a nosotros mismos, a veces somos demasiado críticos”.

Anna Ferrer Padilla en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Tanto es así, que Anna ha querido recordar y traer al presente una reflexión que le dijo su madre hace años: “Mi madre me dijo una vez ‘el precio te lo pones tú, no los demás’, me lo dijo con catorce años y no se me ha olvidado”. La joven no se esconde, está viviendo uno de sus mejores momentos personales: “Me siento súper afortunada, muy feliz, quiero disfrutar el momento, porque a veces siento que vemos con perspectiva lo felices que fuimos y ahora quiero disfrutar el momento”.

En cuanto al tema de la salud mental, Anna ha vuelto a hacer público su problema con la ansiedad: “Yo he tenido ansiedad, lo he contado muchas veces, es muy importante que nosotros que llegamos a mucha gente, contemos nuestra situación para que la gente se de cuenta y se sientan comprendidos y ayudados, para que pidan ayuda. Soy una persona como cualquiera que me sigue”.