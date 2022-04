La Reina Letizia y el Rey Felipe VI invitan a Palacio a Paz Padilla

Ya han pasado varios meses desde que Paz Padilla fue despedida de Telecinco tras marcharse del plató de ‘Sálvame’ a raíz de un enfrentamiento con Belén Esteban. Sin embargo, parece que la presentadora atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, a juzgar por sus propias palabras y las publicaciones que comparte en sus redes sociales oficiales. La gaditana compensa los ingresos perdidos con sus otras facetas profesionales, y en la de escritora acaba de recibir un importantísimo reconocimiento. Tal y como ha adelantado la revista ¡Hola!, los Reyes Felipe VI y Letizia la han invitado al Palacio Real.

Paz Padilla asistirá al almuerzo que, cada año, el monarca y su esposa preparan en homenaje al ganador del Premio Miguel de Cervantes, que este año ha caído en manos de la uruguaya Cristina Peri Rossi, autora de obras como ‘La insumisa’ o ‘Todo lo que no te pude decir’. La humorista gaditana ha sido invitada en calidad de escritora, a tenor del éxito que ha cosechado su primer libro, ‘El humor de mi vida’, en el que narraba la dolorosa muerte de su marido, pero afrontándola en clave de comedia. Tanto gustó entre el gran público que incluso se ha llevado al teatro, con una representación que lleva el mismo nombre.

El Rey Felipe y la Reina Letizia de España FOTO: Kirsty O'Connor GTRES

De hecho, Paz Padilla reveló recientemente que viajó hasta México para reunirse con un importante productor para llevar su obra al otro lado del charco y representarla en los escenarios del país azteca. Ahora, que los Reyes Letizia y Felipe VI la inviten al Palacio Real supone un reconocimiento como escritora que no hace más que endulzar esta feliz etapa que está viviendo.

De hecho, de sus declaraciones en ‘Cinco tenedores’, el programa de Juanma Castaño y Miki Nadal en #0, se puede entender que Paz Padilla no era del todo feliz en ‘Sálvame’: “Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería”. Ahora, la gaditana afronta una etapa alejada del magacín de Telecinco que afronta con entusiasmo: “Yo estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Tengo 52 años, llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz”.