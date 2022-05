Diego Arrabal culpa a Óscar Cornejo y Adrián Madrid de su despido: “Enhorabuena por dejar a mi familia en la mierda”

La semana pasada, LA RAZÓN anunció en exclusiva que Diego Arrabal había sido despedido de ‘Viva la vida’. Al parecer, sus comentarios vertidos en su canal de Youtube, a veces en contra de otros programas de la cadena como ‘Sálvame’, no gustaron a las altas esferas y decidieron prescindir de él.

“Esta vez no quieren que esté. Yo respeto, como profesional que soy, las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben), aunque no las comparta. Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores e invitados del programa que alguna vez, por mis preguntas o mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal. Lo repito, os pido perdón”, escribió propio Diego Arrabal a través de sus redes sociales.

Ahora, en un nuevo vídeo publicado en su canal de Youtube, Diego Arrabal culpa directamente a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, directores de La fábrica de la tele, productora de ‘Sálvame’, de haber orquestado su despido: “Después de tanto tiempo, por fin lo habéis conseguido. Enhorabuena. Enhorabuena por dejar a mi familia en la mierda y por dejar sin trabajo a un hombre de familia que lo único que ha hecho es ser crítico, porque yo también tengo opinión”.

Pero, como él mismo reflexionó poco después de conocerse la noticia, “a veces se cierran puertas para que se abran otras”. De este modo, el fotógrafo insinuó que podría contar con nuevos proyectos laborales, entre los que, por supuesto, se encuentra seguir al pie del cañón en su canal de Youtube. De hecho, el extertuliano de ‘Viva la vida’ ha lanzado un contundente aviso en el que advierte de una jugosísima información que verá la luz en su plataforma y que, una vez más, podría dejar en mal lugar al programa ‘Sálvame’. “Hoy me tendréis que echar de España”, sentencia ante lo que, según él, pretenden silenciarle.

Diego Arrabal FOTO: La Razón Mediaset

Además, Diego Arrabal ha dejado claro que “no estoy en venta”, unas declaraciones que llevan a entender que ha recibido alguna propuesta laboral que ha rechazado por convicciones morales.

“Me costaba ir a trabajar”

En uno de sus últimos vídeos publicados, Diego Arrabal comenta que, aunque su cese ha sido decisión de sus jefes, lo cierto es que de un tiempo a esta parte no se sentía del todo cómodo en su puesto de trabajo, sobre todo los días en los que ‘Viva la vida’ trataba los asuntos y polémicas relacionadas con Rocío Carrasco y su familia: “Me costaba ir a trabajar, porque era tremendamente cansino. Era imposible. Yo podía llegar, sentarme y callarme, pero no soy así. Me habré equivocado en eso. A lo mejor, si el viento giraba a la derecha, tendría que haber girado a la derecha, pero no he cometido ningún delito por decir lo que pienso, y lo que sigo pensando”.