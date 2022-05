Diego Arrabal desmonta las imágenes que Rocío Carrasco aportó como prueba contra Marta Riesco

La supuesta conversación telefónica que mantuvieron Rocío Carrasco y Marta Riesco sigue dando mucho que hablar. Aunque la periodista sigue en sus trece y mantiene su versión -una versión que, dicha sea la verdad, ha modificado en varias ocasiones-, la heredera universal de ‘la más grande’ niega en rotundo que esa polémica llamada se hubiera producido. De hecho, aportó como pruebas las grabaciones de seguridad del restaurante en el que tuvo lugar esa toma de contacto, y lo cierto es que en las imágenes solo aparece Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, al teléfono. Ni rastro de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Sin embargo, hay a quien no han convencido del todo estas imágenes. Tal es el caso de Diego Arrabal, el colaborador de ‘Viva la vida’ que nunca ha confiado en la palabra de la hija de la Jurado. En este caso no iba a ser diferente, y a través de su canal de Youtube ha desmontado las grabaciones de seguridad que Rocío Carrasco aportó. “Las pruebas tienen que ser pruebas, y con estas imágenes no se prueba nada. Son interpretaciones, lo que único que se puede hacer es interpretar lo que ha pasado”, comienza explicando el tertuliano.

Diego Arrabal cuestiona también la posición de las cámaras de seguridad del restaurante donde se produjo la llamada a Marta Riesco. Al paparazzo le genera sospecha que la mesa en la que comían Rocío Carrasco y Luis Pliego fuera la única excluida del rango de visión de los objetivos. Las mismas dudas le suscita la calidad de las imágenes, bastante escasa en algunos puntos de la grabación. “Es muy extraño que pongan unas cámaras de seguridad para no ver casi nada”, apunta un “experto en imágenes” con el que el fotógrafo charla a lo largo de su intervención en Youtube.

Rocío Carrasco comparte en 'Sálvame' las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante en el momento de la llamada entre Marta y Luis #yoveosálvame https://t.co/CfAzJkI4NE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 3, 2022

Por otra parte, Diego Arrabal incluso cuestiona el certificado mostrado por ‘Sálvame’ para explicar el desfase de quince minutos en el marcaje temporal de las grabaciones de seguridad, poniendo el foco en la ausencia de la fecha en la que se emitió el informe. Aun así, el paparazzo asegura que “con esto no quiero decir que me crea a Marta Riesco”, pero tampoco confía del todo en la palabra de Rocío Carrasco.

Mientras, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ asegura haber solicitado al restaurante las grabaciones íntegras, y avisa de que acudirá a la Justicia si la empresa se niega a entregárselas.