‘Supervivientes’ | Asraf denuncia los insultos racistas a su hermano, Anuar Beno: “Te hago tragar cerdo”

Anuar Beno, el cuñado de Isa Pantoja, se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de ‘Supervivientes’. Ha protagonizado enfrentamientos con varios de sus compañeros y su actitud le ha llevado a ganarse unos cuantos enemigos entre los espectadores del programa. Algunos han sobrepasado todos los límites y han dirigido contra el hermano de Asraf Beno intolerables insultos racistas que el yerno de la tonadillera ha querido publicar a través de sus redes sociales.

“Si te cojo por Coruña te hago tragar cerdo, pedazo de niñato. Estás muy subidito tú. ¿Pero quién eres, moro de mierda?”, espeta uno de los individuos, mientras que otro amenaza con “matar a puñetazos” a Anuar cuando regrese de ‘Supervivientes’. Esta es solo una pequeña recopilación de todos los mensajes de odio que han llegado a la bandeja de entrada de la cuenta oficial de Instagram del concursante. “Qué pena que todavía existan este tipo de cosas”, ha lamentado su hermano Asraf, quien gestiona sus redes sociales mientras él permanece en Honduras.

A punto de llegar a las manos

Como se ha comentado anteriormente, Anuar es uno de los concursantes que más polémicas está protagonizando en la isla caribeña. De hecho, recientemente mantuvo un fuerte enfrentamiento con Nacho Palau, el exnovio de Miguel Bosé, y la situación alcanzó cotas de tensión tan altas que a punto estuvieron de llegar a las manos. “Relajadito, eh, guapo. No te acerques tanto, que te doy un besito”, espetó el cuñado de Isa Pantoja cuando el escultor se le encaró a escasos centímetros de distancia.

Lejos de arreglar el asunto, parece que la relación entre Nacho Palau u Anuar Beno ha llegado a un punto irreconciliable, tal y como este mismo dejó claro durante su paseo por el mítico ‘puente de las emociones’, una prueba de ‘Supervivientes’ que consiste en que los concursantes se sinceren sobre sus sentimientos mientras avanzan.

Nacho Palau y Anuar Beno se enfrentan en 'el puente de las emociones' de 'Supervivientes' FOTO: La Razón Mediaset

“Has llegado a faltar el respeto de unas formas que creo que no son necesarias, dices las cosas de una forma que creo que deberías replantearte, porque tienes una edad y yo soy un chaval de 22 años. Me has decepcionado a niveles increíbles. Me has llamado gordo, me has dicho que tengo inseguridades… También me dijiste que mi madre no estaría orgullosa de mí, creo que si lo está”, expresó Anuar, mientras que Nacho Palau se defendió asegurando que el joven le daba “la vuelta a todo” y que no tenía “nada por lo que retractarme”.