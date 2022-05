Empeora el estado de salud de Bernardo Pantoja mientras Anabel Pantoja está en ‘Supervivientes’

Han pasado cuatro meses desde que saltaran las alarmas por el ingreso de Bernardo Pantoja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). Cuando las aguas permanecían tranquilas y todo apuntaba a que el padre de Anabel Pantoja se encontraba estable, nada más lejos de la realidad.

Durante los últimos días el sevillano ha estado controlado y vigilado en todo momento por los médicos encargados de atenderle durante este proceso, y aunque era la semana pasada cuando pensaban darle el alta hospitalaria, una dolencia que por el momento se desconoce le ha obligado a permanecer más tiempo en el centro médico, donde permanece en observación. Cabe destacar que la diabetes tipo 1 que padece no favorece de cara a una pronta y favorable evolución, y en este caso, según han informado los colaboradores de ‘Sálvame’, Bernardo está haciéndole frente “a una nueva infección”, la cual tendría muy preocupada a sus seres queridos.

Bernardo Pantoja por las calles de Sevilla. FOTO: KCS GTRES

Junto a él están algunos familiares, como es el caso de su mujer o hermano Juan. Sin embargo no ha habido rastro ni de Agustín e Isabel Pantoja. Tampoco de Anabel Pantoja, como es evidente, ya que la ‘influencer’ se encuentra a miles de kilómetros de España debido a su participación en ‘Supervivientes’. Ella misma pidió que no se le informara semanalmente de la evolución del estado de salud de su padre, a no ser que existiesen novedades significativas y de una relevancia notable. Y así ha sido. Anabel permanece aislada de toda la información del exterior para así no desestabilizarse.