Isa Pantoja reacciona a la vuelta de Yulen Pereira tras su paso por ‘Supervivientes’

La vuelta de Yulen Pereira a España tras su paso por ‘Supervivientes’ no ha dejado indiferente a nadie. Anoche se enfrentó a las reacciones sobre su concurso desde el plató del reality y tras ver todas las declaraciones de su madre, el joven dejó claro que al que le tiene que gustar Anabel Pantoja es a él y tiene claro que va a seguir adelante con su relación. Lo que surgió en Honduras, parece que no tiene fecha de caducidad, al menos por el momento, y el exconcursante ha recalcado que por el momento sigue sintiendo lo mismo por la concursante.

Mientras el esgrimista se defiende de todo aquel que duda de su relación, la prima de Anabel, Isa Pantoja reacciona en el plató de ‘Sálvame’ al regreso de Yulen Pereira y su historia de amor en la isla: “No veo a Yulen diciendo que acaba su relación con Anabel porque así lo quieran sus padres”.

Anabel y Yulen, en Supervivientes 2022 FOTO: Mediaset Mediaset

“Ella cuando va a la isla iba a aclararse sus pensamientos y su intención no era comenzar ninguna relación, creo que no pensó que eso podría ir mas allá”, dice Isa Pi, que asegura que ve a su prima “súper pillada, enamoradísima no lo sé, aunque tienen las cosas súper claras por lo que ella ha dicho, pero todo esto hay que verlo fuera”.

En cuanto a las polémicas declaraciones de la sobrina de la tonadillera en las que aseguraba que quería ser madre con el esgrimista, Isa Pantoja aclara que “ella se arrepiente de decir ciertas cosas lo que pasa es que luego se deja llevar”. ”Yo hasta donde tengo entendido, ella no quería tener hijos. Ha cambiado de opinión allí”, asegura.