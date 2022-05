Yulen habla claro sobre su relación con Anabel Pantoja: “Por ahora no me veo en Cantora”

Son días bastante complicados para los concursantes de ‘Supervivientes 2022′. A pocos días de llegar al ecuador de esta edición, el hambre, la falta de energía y los cambios de equipo van haciendo mella en el estado de ánimo de los participantes, hasta el punto de que alguno de ellos, como es el caso de Anabel Pantoja, ya se habría planteado abandonar el concurso.

La sobrina de Isabel Pantoja ha llorado lágrimas de sangre en los últimos días después de que el azar le haya separado del que es su gran apoyo dentro de la isla, el deportista Yulen Pereira. Ambos viven su semana en grupos diferentes, algo que ha descolocado por completo a Anabel y no ha dudado en manifestarlo tal cual lo ha sentido.

Por su parte, Yulen también ha querido hablar de su compañera y amiga ante las preguntas de algunos de sus compañeros, quienes se han interesado por lo que siente hacia ella: “Con Anabel he sentido cosas que hacía tiempo que no sentía”, ha comenzado diciendo sin especificar qué tipo de sentimientos son los que albergan en él. Kiko Matamoros, quien es perfectamente del interés que esta trama puede generar en el exterior, bromeó con la posibilidad de Yulen acabase en una de las celebraciones de Cantora: “Por el momento no me veo allí”, ha respondido, destacando que su prototipo de chica en la actualidad sería una “morena”.

Y es que han sido muchos los colaboradores y también usuarios de las redes sociales los que aseguran que la colaboradora de ‘Sálvame’ siente algo más que amistad por el deportista. Sin embargo, no lo ven tan claro en lo que a el propio Yulen respecta.