Yulen Pereira, entre la espada y la pared, a su vuelta de ‘Supervivientes’

Uno de los concursantes que más controversia ha generado en esta edición de ‘Supervivientes’, es sin duda Yulen Pereira. El esgrimista ha llegado a España en medio de una gran expectación tras su paso por el programa, ya que todo el mundo está a la espera de saber más acerca de su relación con Anabel Pantoja.

Ya en la recta final del programa, son muchas las incógnitas que quedan por resolver. Tras la expulsión de Mariana Rodríguez hace dos semanas, esta decidió confesar que Yulen intentó algo con ella y que fue rechazado. Esto suma más piedras en el camino de la pareja y vuelve a poner en duda si Yulen y Anabel seguirán con su relación tras terminar el programa. Por otra parte, la madre de Anabel, Merche, sigue insistiendo en que su hija es muy impulsiva y no tiene claro que esto vaya a llegar a algún lugar: “Hasta que no salga y no consoliden su relación no se verán las cosas”.

Anabel y Yulen, en Supervivientes 2022 FOTO: Mediaset Mediaset

El incierto futuro profesional de Yulen Pereira

Esta tarde, desde el plató de ‘Sálvame’, Pipi Estrada ha asegurado que ha hablado con el máximo responsable de la Federación de Esgrima sobre el futuro profesional de Yulen Pereira y éste habría pronunciado la palabra “decepción”.

“Hoy viajan a El Cairo al Campeonato del mundo, él se había comprometido y no va a ir. También se había comprometido con dos Campeonatos de Europa en los que no va a estar. Lo que le preocupa al presidente es qué tiene en la cabeza en estos momentos Yulen, cuáles son sus planes de futuro”, asegura Pipi sobre Campeonato Mundial de Esgrima que se celebra en El Cairo entre el 15 y el 23 de julio

“En la Federación quieren saber si es el entorno de Yulen o él mismo el que se ofrece a la productora de ‘Supervivientes’ o es la productora la que se pone en contacto con Yulen”, continúa el colaborador, aunque no se atreve a confirmar si el puesto del esgrimista peligra dentro de la Federación: “Tendría que ponerse las pilas desde ya”.

Y es que, al parecer, el responsable le estaría instando a tomarse en serio la participación en las Olimpiadas y olvidarse de la televisión.