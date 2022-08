Carlota Corredera “no tiene futuro”: la demoledora sentencia sobre su trabajo en Telecinco

Ya han pasado cinco meses desde que Carlota Corredera se despidió de “Sálvame”, el programa en el que había trabajado durante más de una década. Su marcha fue solo uno de los muchos cambios que desde la dirección se llevaron a cabo para intentar renovar la imagen del formato y remontar los índices de audiencia. En su día se aseguró que la de Vigo seguiría vinculada a la productora y que dentro de poco se le podría ver en otro proyecto, pero, de momento, ni rastro de la presentadora en televisión, y según Jesús Manuel Ruiz, quien fuera su compañero, la situación no mejorará para ella en los próximos meses...

“Carlota no tiene futuro. Inmediato y laboral. Al menos en televisión. En otras cadenas no la esperan. Telecinco no la tiene entre sus proyectos”, asegura tajante el periodista en “Chismógrafo”. Mantiene que, atendiendo a la información que ha recibido, Corredera no volverá a pisar un plató de la cadena de la que ha formado parte en los últimos tiempos, al menos, hasta el próximo 2023. “No está en la parrilla televisiva del último trimestre del año”, insiste el otrora colaborador de “Sálvame”.

Carlota Corredera en "Sálvame" FOTO: Mediaset

Jesús Manuel Ruiz desenfunda su afilada pluma contra Carlota Corredera y redacta un incisivo análisis sobre su última etapa profesional, exponiendo que “ha pasado del todo a la nada en apenas unos meses”.

Lo cierto es que, cuando compartían plató de televisión, la tensión entre el periodista y la presentadora era más que evidente. Sus diferencias a la hora de entender la trama de Rocío Carrasco los llevaron a discutir en varias ocasiones, hasta el punto de que Corredera amenazó con echarle del estudio de grabación. Finalmente, Jesús Manuel Ruiz dejó de aparecer por “Sálvame”, una decisión que parece tomada por las altas esferas del programa más que por él, aunque nunca se ha pronunciado sobre las razones de su marcha.