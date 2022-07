El último varapalo profesional de Carlota Corredera

Ya han pasado varios meses desde que se anunció que Carlota Corredera se marchaba de “Sálvame”, en uno de los muchos movimientos que se llevaron a cabo para renovar el formato. Desde entonces, la presentadora no ha vuelto a dejarse ver en la pequeña pantalla, y aunque en su día se anunció que tenía preparados algunos proyectos con la productora del programa, de momento no se ha dado a conocer ningún espacio televisivo del que la gallega vaya a formar parte. Por si esto fuera poco, ahora se ha topado con un nuevo varapalo profesional que no hace más que complicar la racha que atraviesa.

Tal y como ha adelantado la revista “Semana”, Carlota Corredera tenía previsto publicar un nuevo libro sobre feminismo, según anunció ella misma hace ya un tiempo. Sin embargo, el proyecto parece haberse paralizado, atendiendo a lo que fuentes de la editorial, Grijalbo, han asegurado al citado medio. “No hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses”, señalan. Por su parte, la comunicadora lamenta que “no puedo contar nada” sobre el estancamiento de su obra.

A día de hoy, Carlota Corredera cuenta con dos libros publicados: “Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud”, en el que explica la forma en la que logró bajar de peso; y “Hablemos de nosotras”, el ejemplar sobre feminismo cuya segunda parte esperaba ver la luz próximamente.

Sobre sus proyectos en la pequeña pantalla, tan solo se conoce que, poco antes de marcharse de “Sálvame”, ella y su marido, Carlos de la Maza, fundaron Alalba Audiovisual, una productora radicada en Pozuelo de Alarcón en la que aportaron 22.000 euros de capital social. A juzgar por el contenido que publica en sus redes sociales, todo apunta a que la presentadora se está tomando un respiro y aprovecha su agenda libre de trabajo para viajar por el mundo. Quizás sea en septiembre, con el inicio de la nueva temporada televisiva, cuando por fin reaparezca ante las cámaras y los focos.