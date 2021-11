Jesús Manuel Ruiz, la gran víctima de ‘Sálvame’ tras plantarle cara al imperio de Rocío Carrasco

Egos TV

Meses de ausencia

Son numerosos los rostros de nuestra televisión que en algún momento han trabajado como colaboradores en ‘Sálvame’. Los más reclamados por la audiencia continúan al pie del cañón desde sus inicios. Otros se han ido incorporando a lo largo del tiempo, o han ido desapareciendo sin hacer ruido. El caso de Jesús Manuel Ruiz no encajaría en ninguna de estas realidades.

El murciano ha sido durante años un clásico dentro del formato de las tardes de Telecinco. Ahora, para sorpresa de muchos, el tertuliano lleva más de tres meses sin pisar el plató de ‘Sálvame’. El portal Bluper publicó hace tan solo unos días en exclusiva que la cúpula habría decidido apartarle de la plantilla de colaboradores. Según este digital, Jesús Manuel tenía previsto acudir el pasado 2 de septiembre a su puesto de trabajo, pero esa misma mañana recibió una llamada para ser desconvocado. Desde entonces no ha habido rastro alguno del protagonista en el programa en el que tantos momentos ha vivido.

Este periódico se ha puesto en contacto con él para conocer de primera mano su versión, pero, como era de esperar, ha declinado toda opción a hacer declaraciones sobre este tema.

Jesús Manuel y Carlota Corredera FOTO: Mediaset

Sincero, sin pelos en la lengua, y con una opinión firme, el también actor ha sido uno de los periodistas y polemistas más críticos con el discurso de Rocío Carrasco desde que su documental viese la luz pública el pasado mes de marzo, sin importarle las consecuencias que, visto lo visto, pudiesen tener sus palabras. Será difícil de olvidar para la audiencia el tenso cara a cara que el protagonista de esta noticia mantuvo con Carlota Corredera hace unos meses, cuando la presentadora afirmó tajante que “no hay debate y a una víctima no se la cuestiona”. Incluso llegó a amenazar a su compañero con echarle del plató.

Ante este comentario, Jesús Manuel, que, por si tuviese pocas profesiones, también es abogado, escribió en sus redes sociales lo siguiente: “¿Víctima de qué? No está condenada la otra parte”. Molesto por no poder expresarse con normalidad, son varias las ocasiones en las que el de Murcia se ha visto obligado a desahogarse en sus redes tras no poder hacerlo con cierta libertad en el plató de ‘Sálvame’.

Esos momentos de tensión coinciden en el tiempo con la ausencia de Jesús Manuel en uno de los formatos más vistos a la vez que criticados de nuestra televisión. Es por eso que muchos apuntan como motivo de esta ‘desaparición’, su crítico discurso contra la hija de Rocío Jurado mientras la gran mayoría de la opinión pública, por decisión pública o quizá condicionada, se posicionaba en el lado ‘ganador’.