Diego Arrabal cuenta una dura noticia para Belén Esteban: advierten con echarla de “Sálvame”

Diego Arrabal ha vuelto a la carga contra el programa en el que un día trabajó. A través de su canal de Youtube, el fotógrafo suele mostrarse de lo más crítico con “Sálvame” y algunos de sus colaboradores, y en esta ocasión ha llegado el turno de Belén Esteban. El otrora tertuliano asegura que ha recibido una “dura noticia” para la de Paracuellos, relativa a su futuro profesional en la cadena donde trabaja desde hace más de una década.

“La cúpula de Mediaset, después de los problemas de audiencia que han tenido la temporada pasada en “Sálvame”, ha visto que Belén Esteban, más que sumar, no vamos a decir que resta, pero que da igual. Digamos que, en ocasiones, es mejor que no esté. Le han dado un ultimátum. Belén Esteban tiene mucho gancho cuando habla de sus temas, cuando no tiene filtro y dice lo primero que le pasa por la cabeza. Pero hace tiempo que no habla de su vida privada, de su hija, de Jesulín, de los temas por los que se hizo grande. Entonces le han dicho que se tiene que mojar, que tiene que hablar de todos los asuntos. La cúpula lo tiene muy claro: o te mojas o te quedas sin hueco en tu programa”.

Belén Esteban FOTO: Mediaset

Así de contundente se ha mostrado Diego Arrabal sobre la posibilidad de que Belén Esteban pierda su trabajo en “Sálvame” por no ahondar en los asuntos relativos a su vida privada. Desde que su hija cumplió la mayoría de edad, la colaboradora prometió no referirse públicamente a ella ni a su padre, Jesulín de Ubrique, y desde entonces ha mostrado una actitud mucho más comedida y tranquila.

Atrás quedan esos arrebatos por los que se hizo tan popular, y parece que, según las palabras del fotógrafo, esta nueva Belén no termina de encajar en los planes que los altos mandos tienen para “Sálvame”.