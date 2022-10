Carmen Alcayde tras su separación: “No me imagino enamorándome ni de broma”

Después de 30 años de relación, 19 de matrimonio y tres hijos en común, Carmen Alcayde y su marido Eduardo Primo anunciaban su separación. La colaboradora de ‘Sálvame’ anunció la triste noticia en directo este martes desde el plató del programa, donde reconoció estar “jodida”. Una separación cordial y de mutuo acuerdo, como ella misma reconoció.

Se trata de un “descanso” que la colaboradora necesitaba para aprender a estar sola y “reencontrarse consigo misma”. “Estábamos en un momento de la vida muy diferente. No nos sobrábamos sino que no nos complementábamos. Cada uno quería hacer una cosa”, aseguró entonces.

Hoy desde el plató de ‘Sálvame’, dos días después de lanzar el bombazo por el que recibió numerosos mensajes de apoyo, Alcayde confiesa que “me encuentro bien porque solté el lastre”. Y es que tal y como reconoce, “cuando algo no funciona, no hay mas que coger las riendas de tu vida y ser feliz”, haciendo un guiño a la situación que vive Ana María Aldón con José Ortega Cano.

La periodista, cuenta que su ex marido, Eduardo Primo no se tomó mal que ella lo hiciera público, sino que “le pareció bien” porque ya lo habían acordado antes. “Me alquilé un piso con su beneplácito y, de mutuo acuerdo, me fui de la casa común para no fastidiarle la vida”, relata desde el programa.

Aunque se encuentra bien pese a la difícil situación en la que se encuentra, por el momento no se imagina pasando página en el terreno sentimental: “No me imagino enamorándome ni de broma”. Tampoco confía en las segundas oportunidades y matiza que, por el momento, es una tiempo para disfrutar por separado.