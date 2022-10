Carmen Alcayde y su marido Eduardo Primo se separan después de 30 años juntos

Después de 19 años de matrimonio y tres hijos en común, Carmen Alcayde y su marido Eduardo Primo han decidido separarse y tomar caminos por separado. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha anunciado la triste noticia en directo esta tarde desde el plató del programa, donde ha enseñado la marca de su anillo de casada: “Me lo quité hace dos días, me ha dado pena dejarlo en un cajón después de 30 años de relación y 19 casada”.

De esta manera, la periodista ha desvelado que ambos están en trámites de separación, una decisión amistosa “de mutuo acuerdo” que llega tras treinta años juntos. Carmen reconoce que está “jodida”, ya que “es una decisión muy difícil, pero meditada y acertada”.

“Estábamos en un momento de la vida muy diferente. No nos sobrábamos sino que no nos complementábamos. Cada uno quería hacer una cosa”, confiesa la colaboradora respecto a los motivos de esta ruptura, ni deslealtades ni terceras personas, “es un hombre maravilloso, pero ahora no estamos conectados. Estoy segura que ahora vamos a ser más felices”. Y reconoce que sus tres hijos, Carmen, Eduardo y Olivia, también son parte de esta motivo: “Lo hemos hecho por ellos, para que tengan una vida feliz”.

Reconoce también que no le da vértigo esta nueva etapa como soltera a la que se enfrenta ya que “en mi vida necesito encontrarme a mi misma”. “Yo era siempre mujer, mamá, siempre trabajando... y Carmen no estaba. Quiero encontrar a Carmen María Rosa y ver a ver qué tal es. Yo no sé estar sola, me apetece estar sola”, cuenta en ‘Sálvame’, “No sé si habrá otra oportunidad, me he separado y ya está”.