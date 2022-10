Salen a la luz las imágenes más calientes de Pilar Rubio y Sergio Ramos en un yate

El nuevo programa presentado por Emma García, ‘Fiesta’, ha sorprendido a todos con la difusión en exclusiva de las imágenes más calientes y comprometedoras de Pilar Rubio y Sergio Ramos. El paparazzi Sergio Garrido, después de 3 días persiguiéndolos, pudo pillarlos dando rienda suelta a su pasión y amor en un yate mientras disfrutaban del mar y de la playa. Según ha contado el fotógrafo, en el barco también se encontraba media plantilla del Real Madrid. Ellos, en la planta de arriba, ajenos a cualquier persona, disfrutan de un momento de intimidad sin ser conscientes de que están siendo filmados.

Las imágenes no han dejado indiferente a nadie del plató y todos los presentes han querido alabar la pasión que tienen después de 14 años de amor. Pilar Rubio se ha mostrado en todo momento muy cercana y cariñosa con su marido, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. La colaboradora de ‘El hormiguero’ fue una de las últimas invitadas a ‘La Resistencia’ y sorprendió a todos cuando habló sin tapujos sobre su vida sexual. “Nosotros lo hacemos todos los días. Menos los días que estoy en Madrid. Hoy, por tu culpa, no puedo”, le respondía Broncano sobre sus relaciones íntimas. “Es que es vida. A las 21.30 he metido a mis hijos en la cama... y para mí es parte de mi entrenamiento. Se pierden calorías. Para tener cuatro hijos tienes que practicar mucho”, zanjaba.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en un yate FOTO: Sergio Garrido Mediaset

Tras estas declaraciones que acapararon decenas de titulares, Sergio Garrido, en el programa de ‘Fiesta’, ha querido afirmar sus palabras. “Lo que dice Pilar en la entrevista, te puedo corroborar que es verdad. Ella continuamente busca el cariño, el roce, el estar junto a su marido. Me parece maravilloso que haya gente que con esos años de pareja estén así. Los veo súper enamorados, súper felices”, le decía a Emma García. La vasca, por su parte, respondía así: “Te digo una cosa. Son unas imágenes sensibles para ellos, porque forman parte de su identidad. Pero te digo una cosa: ¿diez años y están así?”. La pareja, tras esto, ha recibido elogios por parte de todos los presentes en el plató.