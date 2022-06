Verduritas, agua de coco y caramelos de menta: el menú de Victoria Beckham en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Dani García, el famoso chef malagueño con tres estrellas Michelin, ha sido el encargado de confirmar lo que ya Victoria Beckham había reconocido públicamente, que es “una pesadilla en los restaurantes”. El cocinero pudo comprobarlo en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, donde él fue el encargado de diseñar el menú de la cena.

Ha sido en el programa “El Hormiguero” que presenta Pablo Motos, donde el chef habló no solo del cierre de su restaurante tras conseguir la tercera estrella Michelin, sino también de cuánto tuvo que modificar los platos de dos invitados a la boda de la comunicadora y el futbolista para que fueran de su total agrado.

Uno de ellos fue el del propio Pablo Matos a quien Dani García recriminó ser tan “quisquilloso”: “Después de currarme una hamburguesa de wagyu con mi salsa, que es lo mejor que tenemos -que es brutal-, dice: ‘Bueno, no, quiero la salsa aparte, la guarnición’. Como un niño pequeño”, contaba entre risas el chef. “Tampoco te di tanto por saco, ¿no? Al final, ¿qué hice? ¿Quitar ingredientes?”, respondía el chef.

Pero lo que realmente supuso un “marrón” para Dani Garcia fue el menú completamente diferente que tuvo que elaborar para Victoria Beckham. Ella y su marido, David Beckham, acudieron tanto a la ceremonia como al evento de celebración posterior, donde Dani García había puesto todos sus esfuerzos para diseñar un menú único y especial para ese día. “Fue increíble. Ya no digo una boda. Creo que no haré un evento jamás en la vida de ese nivel tan sumamente personalizado”, explicaba Dani García en el programa de Atresmedia.

“Te da pena porque cuando haces un menú, hay un esfuerzo, no solo nosotros, sino los novios, todo el equipo, por hacer un menú único...”, comentaba el chef. “Fue muy raro, cambió todo el menú”, explicó Dani García antes de revelar que el cambio fue por un sencillo plato “a base de verduritas”. “Era muy curioso, tenía agua de coco siempre, constantemente, y un bol de caramelos de menta. De verdad que no lo he visto en mi vida”, ha relatado el famoso chef.