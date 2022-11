Jorge Javier Vázquez alerta sobre el estado Kiko Hernández: “Debemos preocuparnos”

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana por el préstamo que le hizo Belén Rodríguez de 100.000 euros en 2017. Pero lo cierto es que, desde que regresó al programa de sus vacaciones de verano, el colaborador ha estado en el ojo del huracán mediático, ya sea por un tema o por otro. La publicación de unas fotografías de él con un amigo actor derivaron a que su vida sentimental saliera a la palestra, algo que siempre ha querido llevar en la más estricta intimidad. La vida privada de Kiko Hernández siempre ha despertado muchísima curiosidad ya que siempre ha intentado separar ambos mundos, a pesar de ser uno de los rostros más conocidos del país. El colaborador, por encima de todo, ha querido vivir de la manera más anónima posible una vez apagadas las cámaras y parece ser que no está gestionando esta sobreexposición personal, o al menos esto piensa Jorge Javier Vázquez.

Kiko Hernández y Jorge Javier FOTO: Mediaset

El presentador de ‘Sálvame’ se ha mojado sobre el asunto y ha expresado su preocupación por el colaborador. “Nos estamos perdiendo algo de Kiko que no está compartiendo” ha expresado durante el ‘Deluxe’. “No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es… ¿Qué coño le pasa a Kiko? No lo sabemos nadie, sinceramente”, sentenciaba. Jorge Javier Vázquez no está entendiendo la manera en la que está gestionando la situación Kiko Hernández y por qué está tomándose todas las informaciones tan a pecho, cuando en otro momento de su vida se hubiese reído de estas circunstancias. “No sé si como amigo, entra aquí y no nos cuenta nada. Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando. Debemos preocuparnos por Kiko, no por las fotos”, continuaba el presentador con su reflexión.

Jorge Javier Vázquez ha soltado estas palabras después del polígrafo de Belén Rodríguez, que no ha podido evitar pronunciarse sobre la situación de su amigo y compañero Kiko Hernández. Ha asegurado que, ahora mismo, no lo reconoce y ha alertado a todos los colaboradores del programa sobre qué le podría estar ocurriendo en estos momentos. ”Debemos preocuparnos”, ha terminado.