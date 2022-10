Terelu Campos se enfrenta a Kiko Hernández en ‘Sálvame’ para defender a Carmen Borrego con su última exclusiva

Tarde complicada donde las haya para Carmen Borrego. La exclusiva que la hija de María Teresa Campos ha concedido este miércoles para la revista ‘Lecturas’ anunciando que va a ser abuela ha terminado provocando un huracán en ‘Sálvame’, donde ella ha estado presente.

Y es que la polémica que protagoniza Borrego con su nuera, Paola Olmedo, está generando una gran expectación a ojos de la audiencia.

Paola y José María, hijo de Carmen, han sido perseguidos por los medios de comunicación durante casi todo el día. La colaboradora ha sido testigo de esas imágenes en las que ninguno de los dos dice ni una palabra. Sin poder contenerse, ha abandonado la sala en la que estaba y ha ido al baño a llorar porque veía a su hijo muy nervioso e incapaz de gestionar esta situación. “Conozco a José, me preocupa que se ponga nervioso y pueda meter la pata” le decía la colaboradora a Jorge Javier Vázquez después de que este fuera a su encuentro, explicando que “la exclusiva estaba cerrada antes de que saliera todo esto”.

Haciendo autocrítica, Carmen se ha mirado en el espejo del baño y se ha dicho así misma: “Seguramente me habré equivocado, eres idiota, tenía que haber parado esto, en el momento que yo hablo de esta entrevista no había pasado nada de esto” y ha zanjado la reflexión confesando que: “lo único que me importa es lo que pase fuera, en mi casa”.

Carmen Borrego dice exactamente esto contra Adela González al creer que no se le oía en ‘Sálvame’ pic.twitter.com/A5CqMmTLAE — TVMASPI (@sebas_maspons) October 26, 2022

Minutos antes, Adela González recalcaba que el hijo de Carmen y su nuera, para evitar a la prensa, no había cruzado la carretera por el paso de peatones y esta, sin saber que tenía el micrófono abierto le ha dicho “¡vete a cagar tía!” y se ha ido directa a plató. Una vez allí le ha dicho “¿siempre que cruzas una calle la cruzas por el paso de peatones? está mal hecho, pero todos lo hacemos”, desliza.

Minutos después, y visiblemente nerviosa, Terelu Campos entraba por teléfono para defender y apoyar a su hermana, quien ha roto a llorar en varias ocasiones reconociendo que “había metido la pata” con todo esto. Lo primero que ha hecho Terelu ha sido recriminarle a Kiko Hernández las duras palabras y formas que ha empleado con Carmen Borrego: “Quiero decirle a Kiko Hernández si considera que ha sido necesario decirle lo que le ha dicho a mi hermana”, desliza.

Terelu Campos en "¿Quién es mi padre?" FOTO: La Razón Mediaset

Estas palabras han sorprendido mucho a los usuarios de las redes sociales, ya que muchos recriminan a la madre de Alejandra Rubio que nunca se atreve a plantarle cara a los considerados como “enemigos fuertes”.