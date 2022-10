La vuelta de Kiko Hernández a Telecinco no pasa por “Sálvame”

Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, en parte, gracias a su trabajo de más de una década en “Sálvame”. Kiko Hernández es uno de los pesos pesados del programa y junto a Kiko Matamoros o Mila Ximénez formó el denominado “eje del mal”, el trío que más guerra daba a los invitados o personajes del corazón. Es por esto que muchos no entienden el magacín sin la presencia del ex gran hermano, que lleva más de dos meses alejado del formato de La fábrica de tele. Ahora, ha anunciado su vuelta a Telecinco, pero no será al plató conducido por Jorge Javier Vázquez o Adela González, entre otros...

Tal y como él mismo ha revelado en sus redes sociales, Kiko Hernández regresa a los pasillos de Telecinco para ponerse al frente de “Mejor llama a Kiko”, el programa que presenta por las noches en el que anuncia productos que los espectadores pueden comprar. Junto a él estará Elena de José, su compañera de espacio y con la que mantiene una excelente relación.

Kiko Hernández, en su perfil de Instagram FOTO: Kiko Hernández Kiko Hernández

Sin embargo, y pese a su vuelta a la cadena, no hay señales de que Kiko Hernández vaya a regresar a “Sálvame”. Desde el magacín se mantiene un hermetismo absoluto sobre este asunto, aunque los últimos rumores apuntan a que el tertuliano se habría molestado profundamente con los altos mandos del formato por haber publicado unas fotografías que se tomaron durante sus vacaciones de verano. La divulgación de estas imágenes por parte de su propio programa no habría sentado nada bien al ex gran hermano, y esta sería la principal razón por la que se está demorando su reincorporación como colaborador.

Mientras, Kiko Hernández sigue centrado en su nueva afición: la vida sana, y comparte imágenes en sus redes sociales en las que aparece practicando ejercicio y presume de cuerpo en forma.