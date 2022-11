El encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón que no habrá gustado nada a Ortega Cano

Anoche fue la segunda gala del ‘Mediafest Night Fever’ en Telecinco, el nuevo talent show de la cadena de los viernes. En él, numerosos rostros televisivos y de la farándula compiten para llevarse un premio semanal y Ana María Aldón es una de las concursantes. Pero lo que nadie esperaba es que ayer se produjera en directo el primer encuentro televisado entre la diseñadora de moda y Rocío Carrasco, que fue una de las invitadas al espacio, donde interpretó una canción de Burlesque junto a Anabel Dueñas y que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Tras su actuación, la hija de Rocío Jurado se acercó a la exmujer de Ortega Cano y, con mucho cariño, la felicitó delante de todo el mundo y le dio dos besos y un cálido abrazo. Sin duda, esto ha sido un hecho histórico ya que era la primera vez que compartían las dos el mismo espacio en televisión. Y, para sorpresa de muchos, ambas han derrochado risas y complicidad, dejando bien claro que entre ellas no hay ningún tipo de conflicto y que se llevan muy bien. Rocío Carrasco incluso ha expresado que le gustaría actuar con la andaluza la próxima semana en el ‘Mediafest Night Fever’, hecho que sería una bombazo y que, seguramente, no caería muy bien dentro del clan Mohedano y en la familia de Ortega Cano.

No era la primera vez que se veían, ya que en la ‘Sálvame Fashion Week’ coincidieron entre bambalinas y se produjo un primer acercamiento. “Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado” relató en ese momento la diseñadora de moda. Ana María Aldón siempre se ha mostrado muy prudente al hablar de la hija de su artista favorita y nunca se ha querido mojar por respeto a Ortega Cano y ahora, que se están divorciando, está siendo ella misma y sin ningún tipo de reparo de lo que pensará el diestro con todas sus actuaciones e intervenciones. ¿Cómo habrá sentado este acercamiento en la casa de Ortega Cano? ¿Se pronunciará el diestro o Gloria Camila al respecto?