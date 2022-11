Ana María Aldón contra Ortega Cano: así ha sido la lluvia de zascas de la diseñadora al torero en el ‘Mediafest Night Fever’

Anoche comenzó el ‘Mediafest Night Fever’, el nuevo concurso de Telecinco de entretenimiento de baile y humor. Lydia Lozano o Irma Soriano son algunas de las celebrities que se han prestado a participar en este talent show para demostrar su faceta más divertida y pasarlo bien. Sin duda, el plato fuerte de la noche fue la participación de Ana María Aldón. La diseñadora, junto con Melody, protagonizó una de las actuaciones de la noche, dejando a todo el mundo boquiabierto y sorprendiendo al público con su inesperado talento para el espectáculo.

Está claro que la andaluza ha puesto punto y final a su vida anterior con Ortega Cano y ahora quiere vivir su momento. Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han posicionado con la diseñadora de moda y, siempre que pueden, lanzan algún que otro zasca al torero. Anoche, como era de esperar, el diestro se convirtió en uno de los protagonistas indirectamente con los comentarios de su aún mujer. Su vídeo de presentación no dejó a nadie indiferente. Con este mensaje, Jorge Javier Vázquez daba paso a su concurso: “Ha practicado deportes de riesgo como casarse con José Ortega Cano. Ortega dice que su semen es de fuerza, pero ella viene a demostrar que la fuerza la tiene ella”.

Ana María Aldón debutó en el Mediafest Night Fever. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/KDfLRqtio0 — Espectáculos España (@EsEspectaculos) November 11, 2022

“Mi familia se va a enterar ahora, no sé si me verá José pero que se sorprenda para bien, porque no solo sé diseñar y lo voy a demostrar. Todos me conocéis como la mujer de Ortega Cano, pero he venido aquí para brillar por mí misma”, decía Ana María Aldón en el vídeo de presentación, dejando bien claro que ahora es su momento. Acto seguido y antes de comenzar con su actuación, volvía a mandarle un ácido mensaje al que aún es su marido. “No sé si me verá en mi debut. Si está despierto supongo que sí”, declaraba. Y, para terminar, lanzó este dardo envenenado: “Lo mismo no le merece la pena verme porque unas cantan bien y otras cocinamos mejor”.

Ana María Aldón se ha pasado al bando de ‘Sálvame’ en su nueva vida y lo único que quiere es disfrutar y pasárselo bien después de unos meses tan complicados para ella. La andaluza demostró ayer que ha llegado para quedarse y hacerse su sitio en el universo Mediaset. “Yo lo que tengo es muy poca vergüenza, pero sobre todo muchas ganas de divertirme, pasarlo bien y darlo todo. Es a lo que vengo” aseguró ante todos.