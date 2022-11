Estos es todo lo que sabemos de la casa de soltera de Ana María Aldón

Ana María Aldón ha anunciado, por fin, que ha encontrado casa. La diseñadora de moda ha sido la encargada de confirmar la esperada noticia, feliz y contenta de comenzar cuanto antes su nueva vida de soltera. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha tardado menos de un mes en encontrar la vivienda perfecta para ella y su hijo pequeño tras anunciar su separación con Ortega Cano el pasado 22 de octubre. Después de meses de crisis matrimonial y de jugar al despiste, finalmente la andaluza confirmó su divorcio con el diestro.

Lo que sabemos del nuevo hogar de Ana María Aldón es que se encuentra en un radio de 20 km alrededor del colegio donde estudia el pequeño José María y se sitúa cerca de la casa del Ortega Cano, algo fundamental para que el hijo que tienen en común. La prioridad en estos momentos del exmatrimonio es el bienestar del pequeño de la familia y ambos van a tener un divorcio amigable por el menor. Ahora solo queda que la colaboradora de ‘Fiesta’ haga la mudanza y ha asegurado que no tardará en instalarse. “Tengo que hacer algunos trámites y algunas cosas, pero no tardaré en irme”, aseguraba Aldón.

Ana María Aldón FOTO: mediaset Mediaset

Se trata de una vivienda grande y luminosa con decoración minimalista. El pequeño tendrá custodia compartida y el torero se hará cargo de los gastos referidos a la educación del menor. Ana María Aldón habla alto y claro sobre su divorcio y su nueva vida: “Mi marido no me va a pagar ningún alquiler. No exijo absolutamente nada. Me buscaré la vida como lo he hecho siempre”, sentencia.

El 22 de octubre la andaluza confirmó su divorcio.“Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite” señaló en el programa donde trabaja tras anunciar la noticia. A día de hoy, aún no están firmados los papeles y no hay acuerdo, pero Ana María Aldón ya ha comenzado su nueva vida con su nueva faceta televisiva y con un nuevo hogar, cortando así con toda su vida anterior. La diseñadora de moda ha resurgido de sus cenizas y solo espera de esta nueva etapa divertirse y pasárselo bien.