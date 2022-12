Cristina Porta ataca a Alba Carrillo: “Me da asco el machismo disfrazado de feminismo”

El ‘affaire’ entre Alba Carrillo y Jorge Pérez todavía sigue levantando ampollas. Ambos colaboradores fueron pillados muy acaramelados en la fiesta de Navidad de Unicorn y, posteriormente, salió a la luz que pasaron una noche de pasión en casa de Marta López. Un bombazo que los ha convertido en los protagonistas indiscutibles del mundo ‘cuore’ de las últimas semanas.

Harta de titulares y especulaciones, Alba Carrillo se sentó en el ‘Deluxe’ este fin de semana para destapar toda la verdad sobre lo que pasó con el guardia civil, y para ello, se sometió al polígrafo de Conchita. Además de ello, la colaboradora no dudó en acusar a Jorge Pérez de utilizar a Cristina Porta y Bea Jarrín, amigas del protagonista, para defenderlo públicamente. También aseguró que ambas tontearon con él durante la fiesta: “ahora estemos todas las mujeres peleándonos”.

El hecho de que su nombre haya salido a la palestra, no ha sentado del todo bien a la periodista Cristina Porta, que, desde el plató de ‘Sálvame’, esta tarde ha reaccionado al “poli” de Alba Carrillo: “Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza. He hablado con Jorge, él no lo vio, está desconectado, no ve la televisión. Yo sinceramente, lo que me ha transmitido Jorge, me da muchísima pena, él está mal. Me parece una vergüenza. Para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor”.

“Habla de ti que bastante tienes”

“Yo nunca he coincidido en ‘Supervivientes’ con Jorge, nunca he ido a un debate de ‘SV’. Así que Alba estúdiate un poquito mejor los papeles. ¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o a Alicia o para señalarme a mí y a Bea? Ella no es ejemplo de nada… ¿pero tú qué sabes? Habla de ti que bastante tienes y deja señalar a otras personas y a otras mujeres”, ha dicho visiblemente enfadada. “Me da asco el machismo, pero todavía me da más asco el machismo disfrazado de feminismo”, ha sentenciado la colaboradora en directo.