Antonio Montero ya está en la granja: “Va a ser muy difícil convivir con José Antonio Avilés”

Antonio Montero ha cambiado el plató de “Sálvame” por la granja de “Pesadilla en el Paraíso”. Aunque algunos lo vean extraño, el popular periodista asegura que “soy un hombre de campo, me encantan los animales y en este reality me voy a sentir como en casa.”

- ¿Cómo afronta este nuevo reto?

- Con mucha ilusión. Y con la gran expectación de ver cómo son mis compañeros y de cómo me manejo en este mundillo que tanto me gusta. Lo veo como una gran oportunidad de mostrar mi cara más desconocida.

- Su mujer, Marisa, me dijo que es usted muy silvestre…

- Es verdad, estoy asilvestrado, en temas de campo no tengo el menor problema. En mi casa tengo mi pequeña granja, con gallinas, palomas, tortugas, perros, gatos… de todo. En este concurso se me va a dar todo bien, no me cabe la menor duda.

- Marisa prefiere no verle en la granja…

- Ja, ja, ja. Hace bien, porque si me ve va a sufrir, sabe la capacidad que tengo para meter la pata.

- ¿Qué le dicen sus hijos ante esta nueva aventura?

- Me desean mucha suerte y me piden que no haga nada de lo que me pueda arrepentir. Pero son muy tolerantes conmigo…

- ¿Y qué tal anda en temas de convivencia?

- Pues según con quién, pero confío en llevarme bien con todos los concursantes y que me lo voy a pasar fenomenal. La verdad es que espero divertirme.

- ¿Por qué se decidió a concursar?

- Pues porque me parece una buena alternativa a lo que hago normalmente en televisión.

- ¿De todos sus compañeros de concurso quién cree que puede ser el más conflictivo?

- Va a ser muy duro convivir con José Antonio Avilés. Es demasiado intenso. Es capaz de sacarme de mis casillas… Y al resto prácticamente no les conozco.

Otro de los grandes retos de Antonio sería “participar en ‘Supervivientes’ este mismo año, es un reality que me atrae muchísimo. Se que es muy duro, pero me gustaría vivir esa experiencia.”

- ¿Está en forma para ir a la isla?

- Pues si le digo la verdad no he ido en la vida a un gimnasio. Pero me mantengo en forma porque ando mucho por el campo. Espero, de todas formas, adelgazar unos kilos en la granja.

- La gente le ve como un hombre demasiado serio…

- Yo soy divertido, no serio, me encanta el sentido del humor. También tengo el sentido del ridículo y tendré que desinhibirme un poco en la granja. Les pide a mis mejores fans, las señoras mayores, que son mis mayores fans.