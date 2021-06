Así ha sido el regreso de Antonio Montero a Sálvame tras su bronca con Carlota Corredera

El nombre de Antonio Montero cobró un gran protagonismo cuando el pasado 31 de mayo protagonizó un duro desencuentro con Carlota Corredera en el plató de Sálvame. Montero, haciendo honor a su sinceridad, afirmó: “Para mí Rocío Carrasco con su hija es una mala madre”. Unas palabras que provocaron la furia de la presentadora gallega. Tanto fue así que, acto seguido, se levantó y se desplazó hasta la dirección para decirles lo siguiente: “No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado este señor se permita el lujo de decir que Rocío es una mala madre. No lo voy a permitir. Si se queda en plató, yo me voy. Se acabó”. Los deseos de Corredera se hicieron realidad y con las mismas abandonó el plató de Telecinco. Hasta hoy.

Antonio Montero y Carlota Corredera

El marido de Marisa Martín Blázquez ha vuelto para quedarse. LA RAZÓN habló con el este fin de semana y este aseguro que “estaba a la espera de que le llamasen” sin poder negar que estaba muy “dolido” por lo sucedido. El tertuliano asumió las consecuencias devenidas de sus comentarios sobre Rocío Carrasco, aunque no tuvo problema ninguno en reconocer que no se esperaba “que pudiera pasar esto. No pretendía ofender ni poner en apuros a nadie”.

Este miércoles ha vuelto al plató y todo ha transcurrido con normalidad. Quizá, en parte, porque no ha tenido que coincidir con Carlota Corredera, ya que la presentadora de hoy es Paz Padilla, con la que mantiene una buena relación. Pese a que ninguno de los colaboradores ha hecho ningún comentario sobre su regreso, las redes sociales se han llenado de comentarios, la mayoría de ellos negativos hacia Antonio Montero. ¿Mantendrán próximamente una conversación Carlota Corredera y el colaborador? ¿Lograrán solucionar sus diferencias o Montero seguirá manteniendo su propio pensamiento? El tiempo lo dirá.