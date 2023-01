Edmundo Arrocet defiende a Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, tras su última polémica

Son ya varios semanas en las que Gustavo Guillermo, el chófer y fiel escudero de María Teresa Campos, está en el punto de mira. Fue desde el plató de ‘Sálvame’, donde Kiko Hernández le acusó de “traidor” y “topo” asegurando que tendría cientos de grabaciones comprometidas de la familia Campos y se habría reído y mofado de las mismas durante comidas con amigos.

Unas informaciones que habrían creado un gran shock en el clan Campos, especialmente en sus hijas. Mientras Carmen Borrego daba crédito a dicha noticia, Terelu Campos rompía su silencio para defender al chofer de su madre: “En mi casa no hay ninguna duda de Gustavo y no hay pruebas que lo demuestren”.

Sin embargo, el asunto de la presunta traición continúa coleando y mientras esperamos que Kiko Hernández arroje algo más de luz en este ‘culebrón’, Edmundo Arrocet de ha pronunciado al respecto. El ex de María Teresa Campos ha dejado claro a los micrófonos de Europa Press que no se cree esta información y no pone en duda su profesionalidad: “no, no me la creo” y asegura: “me sorprende de que Gustavo haga eso”.

Sea como fuere, lo cierto es que la supuesta traición de Gustavo es uno de los mayores bombazos en televisión.