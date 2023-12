Alejandra Rubio parafrasea a Aristóteles para responder los insultos de Jesús Manuel Ruiz

Jesús Manuel Ruiz ha querido desahogarse sobre lo que piensa de Alejandra Rubio. El periodista, que antes brillaba en el plató de ‘Sálvame’, ha realizado un lapidario artículo en ‘El Chismógrafo’ que ha sentado especialmente mal a la hija de Terelu Campos. Le acusa de hablar de lo que no sabe, de ser una “pobre niña rica” y de no tener escrúpulos a la hora de vender a su familia, “viva o muerta”. También se metía directamente con la colaboradora de ‘Así es la vida’ por no haber terminado sus estudios en Derecho, así como por haber iniciado una carrera en el mundo de la interpretación, a pesar de no haber tenido aún ningún papel. Como cabría esperar, la nieta de la desaparecida María Teresa Campos no se ha quedado callada y leyendo punto por punto lo que llevaba preparado en su teléfono móvil, ha respondido a su nuevo e inesperado enemigo público.

Primero respondía su tía, Carmen Borrego, con la que comparte plató: “Hay que ser muy cruel y muy mala persona”, decía tras escuchar algunas de las perlas que su excompañero de ‘Sálvame’ le dedicaba a su sobrina. Después habló la protagonista: “Yo no tengo por costumbre hablar así, en esos términos, ni con esas descalificaciones”, comenzaba a valorar el alcance de las duras palabras que le han dedicado, sin entender muy bien de dónde venía tal inquina. Y es que cree que Jesús Manuel Ruiz “se ha pasado de la raya con algunas cosas y me da más pena por él que por mí, de verdad. Porque creo que es su prestigiosa carrera y, sobre todo, como abogado que es, se va a hacer una mancha por esto. Innecesario”.

No terminaba ahí. Alejandra Rubio sacaba su teléfono móvil y respondía mediante una carta al periodista, que también ha probado suerte como actor tras salir del programa de Telecinco: “Para empezar, como periodista, deberías informarte mejor, porque yo no he estudiado en la universidad que dices”, decía, para después poner en duda sus fuentes y animarle a “contratar a otro equipo técnico y despedir al que te ha puesto cámaras en casa de las Campos para espiar a todos”.

“La gente no me conoce, tú no me conoces, ni nos vamos a conocer. Y eso es la magia de la televisión, que cada uno desde su casa puede crearse una imagen distorsionada o no de lo que somos”, deja caer Alejandra Rubio, haciendo hincapié en que ella está frente a la cámara mientras otros opinan lejos de ella. Además, cree que parte de este odio hacia ella reside en su privilegiado físico: “Es algo popular y genérico que a las personas de la televisión que son medio monas la gente como tú solo las valora por eso”. De ahí pasó a defender su incipiente carrera como actriz, la cual aún no le ha dado alegrías porque le queda un año de carrera, pero sí quiso dejar claro que “no soy una pobre niña rica. Eso está pasado de moda en estos momentos y como diría Cher: mamá, yo soy el hombre rico, aunque quizás no sepas quién es Cher”.

Pero la cantante no fue la única personalidad a la que hace mención Alejandra Rubio para hacer valer su respuesta. También echó mano del filósofo clásico Aristóteles, de quien hacía suyas sus palabras: “No recibe crítica a quien no dice nada y no hace nada. Gracias, Jesús Manuel, por tu artículo, porque con eso solo me harás crecer más y ser más grande”. Y terminó con otro refrán: “Recuerda que lo que dice Juan de Pedro, dice mucho más de Juan que de Pedro. No tengo nada más que decir”, se despedía para dejar que la polémica pierda fuelle por sí sola.