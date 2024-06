Alejandro Albalá se ofrece para ocupar el puesto de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Este domingo 'Supervivientes All Stars' comenzaba con una gran incógnita: ¿Qué pasaría con Adara? La influencer dijo tener un ataque de pánico y el formato activó el protocolo de abandono. Sin embargo, tras muchas dudas, la subcampeona de 'Supervivientes 2023' anunció que regresaría a Cayos Cochinos aunque la concursante tuvo muchas dudas antes de decidirse a dar el salto desde el helicóptero.

Son muchos los que están criticando la actitud de Adara. Uno de ellos es Alejandro Albalá. El joven expresó su opinión al respecto en 'Fiesta': "Adara Molinero: eres cero profesional", achacó el que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2021.

Adara Molinero, antes de saltar desde el helicóptero Telecinco

"Sabías a dónde ibas porque has estado hace poco. Eso es por ley y a mí no me vale porque hay gente deseando ir como yo, que podría haber ido y no habría montado ese show porque tiene a todo el mundo pendiente de que salte o no", agregó el ex de Isa Pantoja, que después aprovechó el momento para proponer una sustitución de la madrileña que ahora se encuentra nominada.

Su conflicto con Marta Peñate

La llegada de Adara Molinero a la isla hondureña no causó indiferencia a ninguno de los concursantes y la influencer protagonizó una bronca con Marta Peñate, quien consideraba que era injusto que Adara se hubiese incorporado más tarde: "No has pasado por lo que hemos pasado los demás, y estás más fresca y mejor. No tienes tanta hambre, no tienes picaduras...", apuntaba y comenzaron los primeros roces entre las concursantes.

Peñate aseguró tener "calada" a la ganadora de Gran Hermano Vip 7 y esta le reprochó sus ataques : "Eso es lo que has hecho, destrozarme durante 8 años a todo reality al que he ido. La diferencia entre tú y yo es que yo no hablo de ti. Me has juzgado como mujer, como amiga y como todo", sentenció Adara, en una edición que promete que dará que hablar. Por lo pronto, es una de las nominadas junto a Olga Moreno y Jorge Pérez para abandonar el famoso reality la próxima gala.