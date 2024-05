Se desvela el mayor secreto de "Supervivientes": cuánto hay que pagar en caso de abandono

Mal momento para Arkano en "Supervivientes". El cantante activó este domingo el protocolo de abandono tras sufrir un ataque de ansiedad y pedir a la organización del reality show que le devuelvan a España junto a sus seres queridos.

"No quiero estar aquí. Lo siento. No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. ¡Ya está!", espetó el rapero. De momento, Arkano continúa en "Supervivientes", y uno de los factores que tendrá que tener en cuenta a la hora de decidir si se marcha o no el concurso es la temida cláusula de abandono.

Los espectadores conocen bien que cualquier concursante que abandone antes de tiempo tiene que hacer frente a una especie de penalización, pero hasta ahora no se había desvelado el montante exacto al que asciende. Víctor Sandoval ha desvelado el misterio desde el plató de "Ni que fuéramos Shhh", el nuevo formato de Los fabricantes en Quickie, un canal multiplataforma. "Ya te digo yo que si ve lo que tiene que pagar se le quitan las ganas de abandonar. Nos pasó a Mila Ximénez y a mí en 'Gran Hermano VIP'", comienza revelando el colaborador.

Arkano dice basta y activa el protocolo de abandono en “Supervivientes 2024”: "Es un inferno" Telecinco

Aunque esta cifra puede variar en función del contrato y las condiciones que cada concursante haya pactado con la organización del reality show, Sandoval asegura que hay un mínimo de 60.000 euros. "Eso se supone que se destina a cubrir los gastos de traslados, hotel, servicios médicos, etcétera, que te cobran en caso de abandono", mantiene el tertuliano, aunque su compañero Kiko Matamoros ha querido matizar su información.

El exmarido de Makoke desliza que la cifra también depende del caché del famoso en cuestión, puesto que el objetivo principal de la organización de "Supervivientes" es que al concursante no le salga a cuenta abandonar el formato. "Además del mínimo, también se multiplica por tres lo que se gana en una semana", mantiene Matamoros.

Lydia Lozano y Víctor Sandoval en "Ni que fuéramos Shhh" Canal Quickie

Además, la cifra también puede aumentar considerablemente en función del momento en que se abandone el concurso, siendo mayor cuanto más avanzado esté el reality show.

El caso de Azúcar moreno

En este sentido, Lydia Lozano ha recordado el caso de Azúcar moreno, la formación musical de Toñi y Encarna Salazar, que abandonaron la edición de "Supervivientes 2019" menos de un mes después de dar comienzo. "Ellas esperaron a tener el dinero en el banco para decir ‘hasta aquí’, y además creo que nunca pagaron la indemnización", comenta la periodista.