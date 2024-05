¿Podría abandonar Javier Ungría 'Supervivientes 2024'?

‘Supervivientes 2024’ se ha caracterizado por los numerosos contratiempos que han sufrido los concursantes, lo que ha llevado a varios de ellos a abandonar la competencia. Entre los casos más recientes se encuentran Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego. Ahora, Javier Ungría se suma a la lista de posibles abandonos.

Ungría, empresario y exmarido de Elena Tablada, ha expresado su "desgana" y el deseo de regresar a España. A pesar de estar nominado esta semana, ha dejado claro que "su desmotivación no se debe únicamente a esto". La falta de visitas de sus familiares y haber recibido solo un mensaje de su hija en el Día del Padre han afectado su ánimo.

En conversaciones con su compañero Rubén Torres, Javier ha confesado sentirse "agobiado y con la mente en Madrid" debido a un asunto personal. Aunque no ha entrado en detalles específicos, insinuó que su preocupación podría estar relacionada con la custodia de su hija. "Pienso que hay bastantes cosas que están pasando en mi vida allí que si estoy yo es mejor", comentó. A pesar de su preocupación, Javier ha reiterado que no piensa rendirse completamente. Sin embargo, admite que el tiempo transcurrido en el programa, unas 10 semanas, le hace pensar en problemas que podrían requerir su presencia en España. "Yo estoy bien y contento con estar aquí pero es verdad que el tiempo pasa", afirmó.

Rubén Torres ha intentado calmar a Javier recordándole que si no tiene noticias del exterior, es porque "todo está bien" en España. No obstante, esto no ha logrado apaciguar sus nervios. En otra conversación con Pedro García Aguado, también nominado, Javier expresó que "lo mejor sería ser expulsado" esta semana.

La sinceridad de Javier con Rubén Torres ha revelado más sobre su estado de ánimo. "Se están cociendo cosas para mi vida y para el futuro de mi hija", dijo, manifestando claramente que su preocupación principal es su hija, a quien extraña profundamente. Finalmente, Javier ha insistido en que no le importaría ser el expulsado esta semana. "En el fondo no me vendría mal. Llevo unos días así porque lo estoy pensando demasiado", concluyó. Ahora, solo queda esperar la decisión de la audiencia en la gala de esta noche para saber si Javier Ungría continuará en la competencia o regresará a España para atender sus asuntos personales.