Esto es lo que gana Terelu Campos como tertuliana en TVE: ¿más que en ‘Sálvame’?

Mucho se está hablando estos días del sueldazo de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’. La hija menor de María Teresa Campos se embolsaba cada semana 18.000 euros por pasar un poco de hambre en Honduras, aunque ser la estrella mejor pagada del programa no le hizo implicarse y sufrir calamidades como el resto de compañeros. De hecho, ya está de regreso a España y Nagore Robles podría ocupar su puesto, eso sí, con el mismo sueldo como condición. Pero también está haciendo cierto ruido lo que reza en la nómina de su hermana Terelu Campos en TVE, especialmente porque su sustento sale de las propias arcas públicas, es decir, lo pagamos todos los españoles a través de los correspondientes impuestos.

Carmen Borrego llora con la sorpresa de su hermana Terelu Campos en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Desde que finalizase ‘Sálvame’, sus estrellas han tenido que reciclarse y encontrar una nueva fuente de ingresos. Algunos lo hacen fuera de la televisión, pero Terelu Campos optó por dejarse seducir por la oferta propuesta por la cadena pública, siendo colaboradora de la tertulia de ‘D Corazón’. Ahora se ha filtrado cuál es su sueldo por cada una de sus participaciones en el programa y la propia TVE ha dado por cierta la cuantía que ha comenzado a hacer ruido en redes sociales y a llamar la atención del público. Y es que no todos tienen tan fácil embolsarse 600 euros por cada día que se levantan a trabajar exactamente 90 minutos durante el fin de semana.

El debut de Terelu Campos como tertuliana de ‘D Corazón’ se produjo el pasado mes de enero, concretamente el día 20, por lo que echando cuentas de sus apariciones las cuentas son claras. Tan solo se ha ausentado de su puesto de trabajo dos veces, el pasado 9 y 10 de marzo, porque “no se encuentra bien”. En realidad, aunque quiso mantenerlo en secreto al principio, después reconoció que su dolencia era en realidad una neumonía. La salud le jugó una mala pasada, pero con las anteriores intervenciones ha logrado sumar ya 14.400 euros. Y es que su presencia ha sido clave en muchas de las tertulias, especialmente después de que su hija, Alejandra Rubio, comenzase un idilio con Carlo Costanzia, o que su hermana se embarcase a la aventura en ‘Supervivientes’.

Terelu Campos Instagram

Suele decirse que las comparaciones son odiosas. Pero bueno, siempre que se plantea una comparativa ayuda a entender si los 600 euros por programa de Terelu Campos en TVE son excesivos o no. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el sueldo de los presentadores del programa. Anne Igartiburu se lleva por cada espacio conducido 1.750 euros, mientras que su nuevo compañero, Jordi González, ha logrado negociar hasta situarse en los 1.900 euros . Unas cifras confirmadas oficialmente por el ente público en su ejercicio de transparencia. Lo que no está del todo confirmado, pero siempre ha sido vox populi es lo que se llevaba Terelu por cada tarde que se sentaba en el plató de ‘Sálvame’. ‘El Confidencial’ fijó su sueldo en su día entre los 700 y los 900 euros, lo que variaba según fuese o no protagonista del día y sus declaraciones las más buscadas. Y es que el caché de los protagonistas siempre va en función el interés que generan en el público, viéndose incrementado cuando están de plena actualidad, aunque mermado cuando la polémica se aleja y dejan de provocar ruido a su alrededor.